Израиль возобновляет международное авиасообщение

15 октября 2020 г. 11:22
Источник: РБК-Украина
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Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения. Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Завтра возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний.

В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir.

На следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

Израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны".

Напомним, израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса принял решение продлить до 18 октября срок действия режима карантина.

Также в Израиле представили план выхода из жесткого локдауна.

 

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