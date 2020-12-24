Израиль второй раз вводит локдаун из-за COVID-19

Израиль с 27 декабря вводит жесткий карантин на две недели.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Введение жесткого карантина поддержал Кабинет по борьбе с коронавируса.

Локдаун вводится сроком на две недели и может быть продлен, если количество новых случаев заражения, выявляемых ежедневно, не снизится до тысячи. За прошедшие сутки в Израиле было выявлено более 2500 новых инфицированных, днем ​​ранее - 4228.

Карантин предполагает закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом.

Также будут закрыты парикмахерские и салоны красоты.

Власть ограничит и передвижения граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км. Также запрещено принимать гостей и посещать знакомых и родственников.

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, которые не ведут прием посетителей. В то же время на рабочих местах смогут находиться не более 50% от количества всех работников.

Однако в Израиле позволили индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния в том случае, если не используются транспортные средства.

Детские сады и школы системы специального образования будут работать по обычному расписанию.

На Рождество разрешили проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входной двери: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 24 декабря в Израиле было зафиксировано более 385 тысяч случаев COVID-19.

Впервые жесткий локдаун в Израиле ввели 20 марта – тогда людям запретили выходить из дома. Ограничения смягчили 19 апреля.

Напомним, в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, который занесен в страну из ЮАР.

Ранее сообщалось, что по информации британского министерства здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразен, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет данных о том, что он является более смертоносным.