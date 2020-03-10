Израиль ввел 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы (видео)

10 марта 2020 г. 11:11
Источник: 112.UA
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Правительство Израиля приняло решение о введении 14-дневного карантина для всех людей, прилетающих из-за границы. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении в Facebook.

"После дня сложных совещаний мы приняли решение: каждый, кто прибудет в Израиль из-за границы, будет находиться в изоляции в течении 14 дней. Это тяжелое решение, но жизненно важное для защиты здоровья граждан, а здоровье граждан – важнее всего остального", - заявил Нетаньяху.

Если у прилетающего в страну человека нет места для самостоятельной организации 14-дневного карантина, то он будет отправлен обратно. За несоблюдение карантина предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет (9 уголовных дел уже открыты).

Нетаньяху добавил, что параллельно с этим правительство принимает решения о защите израильской экономики.

В ближайшей перспективе следует ожидать отмены рейсов иностранных авиакомпаний в Израиль.

Две израильские авиакомпании - Аrkia и Israir прекращают полеты заграницу начиная со следующей недели. Национальный перевозчик Эль-Аль также рассматривает эту опцию.

Напомним, Польша вводит санитарный контроль на границах, в портах, а также на поездах, которые пересекают границу внутри ЕС.

Как сообщалось, 9 марта Кабмин утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мер борьбы с распространением коронавируса. Министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти поручено принять ряд мер.

 

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