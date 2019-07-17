Израильские археологи обнаружили древний мегаполис

Израильские археологи пришли к выводу, что доисторическое поселение, обнаруженное в пяти километрах к западу от Иерусалима, является одним из крупнейших древних городов каменного века.

Возраст мегаполиса составляет 10,5 тысяч лет, сообщает Reuters. По оценкам исследователей, в поселении проживали 2-3 тысячи человек. До открытия считалось, что этот район был заселен в тот период времени, когда древние люди переходили от охоты и собирательства к более оседлому образу жизни и сельскому хозяйству. Однако в ходе раскопок ученые обнаружили большие здания, улицы и кладбища, что свидетельствует о высоком уровне городского планирования.

Также были найдены хранилища, в которых содержались семена бобовых культур, в частности чечевица и нут. Это указывает на относительно высокий уровень развития земледелия. Кроме того, кости животных показывают, что жители специализировались на разведении овец, а охота отходила на второй план. Среди других артефактов исследователи раскопали тысячи наконечников стрел, топоры для рубки деревьев, серповидные лезвия и ножи.