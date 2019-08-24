Известна причина неудачной стыковки корабля с роботом "Федором" и МКС

Транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

Об этом сообщили во время трансляции, которая велась на сайте NASA.

Ведущий трансляции сообщил, что российские космонавты поменяют неисправный усилитель в системе "Курс". "Проблема не с системами "Союза", а с системами на МКС, системой стыковки" , - сказал он.

Он также добавил, что попытку пристыковать "Союз" к станции вновь предпримут в воскресенье, 25 августа. По его словам, корабль сможет пристыковаться через 24 и через 48 часов.