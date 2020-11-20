Известному российскому музыканту запретили въезд в Украину

Российского музыканта, композитора, продюсера и режиссера Максима Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерство культуры и информационной политики Украины

Отмечается, что соответствующее внесение было инициировано Службой безопасности Украины.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В то же время министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.