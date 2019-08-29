Известным харьковчанам установят мемориальные доски

На фасадах харьковских зданий и учреждений установят мемориальные доски пяти выдающимся харьковчанам.

Такое решение было утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета 28 августа, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, в Харькове увековечат память известной гимнастки Марии Гороховской, которая стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также обладательницей сразу семи наград, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады. Табличку установят на фасаде здания по ул. Алчевских, 43, где ранее находился спортклуб «Строитель».

На ул. Свободы, 8 появится мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко. Ее установят на доме, где он жил с 2001 по 2009 годы.

Также в городе увековечат память академика Алексея Соколовского, который с 1924 по 1959 годы был ректором Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Памятную табличку установят на фасаде здания Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского» (ул. Чайковская, 4).

Еще одну памятную доску в честь известного хирурга Николая Володося разместят по пр. Науки, 64.

Кроме того, будет установлен памятный знак харьковскому общественному деятелю и меценату конца 19 века Максимилиану Гельфериху. Его разместят на здании по ул. Максимилиановской, 14.