Известный харьковский коп увольняется из полиции

Харьковский патрульный Антон Завада, известный многим харьковчанам как "Капитан Борода", уволился из рядов полиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего рапорта об увольнении.

Также он обосновал свое решение тем, что его не устраивает уровень заработной платы.

"В феврале этого года я принял решение про увольнение со службы в полиции по собственному желанию в связи с тем, что меня не устраивает финансовое обеспечение", - написал в своем рапорте харьковчанин, отметив, что он настаивает на своем скорейшем увольнении.

Напомним, Антон Завада поступил на службу в патрульную полицию с самого начала ее появления в Харькове - в 2015 году.

От коллег его отличала нетипичная для полицейского внешность, так как он носил стильную бороду. За это харьковчане прозвали его «Капитан Борода».