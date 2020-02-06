Известный харьковский коп увольняется из полиции

06 февраля 2020 г. 15:50
1 просмотр

Харьковский патрульный Антон Завада, известный многим харьковчанам как "Капитан Борода", уволился из рядов полиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего рапорта об увольнении.

Также он обосновал свое решение тем, что его не устраивает уровень заработной платы.

"В феврале этого года я принял решение про увольнение со службы в полиции по собственному желанию в связи с тем, что меня не устраивает финансовое обеспечение", - написал в своем рапорте харьковчанин, отметив, что он настаивает на своем скорейшем увольнении.

Напомним, Антон Завада поступил на службу в патрульную полицию с самого начала ее появления в Харькове - в 2015 году.

От коллег его отличала нетипичная для полицейского внешность, так как он носил стильную бороду. За это харьковчане прозвали его «Капитан Борода». 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.