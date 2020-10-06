Известная харьковская журналистка борется с тяжелым недугом и нуждается в помощи

06 октября 2020 г. 12:00
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Харьковчанка Шукшина (Кузнецова) Инна Витальевна, ведущий специалист сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, борется с тяжелым заболеванием.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Врачи-онкологи поставили женщине диагноз - низкодифференцированная аденокарцинома желудка.

Инна нуждается в срочной операции и в помощи на лечение.

«Медлить нельзя, она имеет все шансы на выздоровление», - отметили в горсовете.

Все желающие помочь могут отправить средства на лечение женщины на ее карту.

Номер карты ПриватБанка 5168 7450 1945 3163 - Шукшина Инна Витальевна.

 

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