JKR – индивидуальный подход к каждому стартапу®

Инвестиционная группа разработала методику развития стартапов, их успешной реализации, запуска, обеспечения стабильной прибыли. В отличие от конкурентов, предпочитающих поторопиться с извлечением прибыли из запущенного проекта, jkr не приветствует жесткие методы, нацеленные на истощение стартапа с первых шагов на рынке. Выстраиваются прочные доверительные отношения партнеров, проект выводится на рынок, занимает достойное место.

Специалисты разрабатывают стратегии, анализируют информацию, готовят практичные бизнес-планы. Предоставляются консультации по вопросам финансов, права, аналитики. В приоритете долгосрочное инвестирование. Авторы выходят на приемлемый доход, мы возвращаем инвестиции. Такой подход помог приумножить собственный капитал в 6 раз.

Индивидуальные преимущества компании

Ведем работу над собой, совершенствуем предложенные идеи, наращиваем опыт, улучшаем навыки, набираемся знаний. Сотрудники проходят курсы повышения квалификации, привлекают свежие разработки ради достижения поставленных целей. Ответственно относимся к каждому проекту, работа ради результата – наш принцип. Если берем стартап, предлагаем сопровождение персонального менеджера на любом этапе.

Идеальное сотрудничество там, где цели и приоритеты партнеров совпадают, поэтому сотрудничаем с похожими на нас:

честными, искренними, открытыми, готовыми нести ответственность за свои поступки и идеи;

готовыми трудиться по максимуму для выполнения поставленных задач, быстро принимать решения;

высказывающими свое мнение даже в неблагоприятной обстановке, умеющими принимать критику и коллективно искать выход из проблемных ситуаций;

имеющими отличную репутацию, умение вести за собой и не предлагающими получить доход с помощью мошенничества!

Работаем открыто, предоставляем информацию, высказываем мнение клиентам. Не сотрудничаем с нарушителями законов, направляем инвестиции вызвавшим доверие.

Нужны капиталовложения? JKR!

Команда JKR вкладывает средства в идеи, нуждающиеся для реализации в финансовой подушке. Инвестгруппа предлагает лояльные условия сотрудничества без жестких сроков и невыполнимых требований. Не торопим с возвратом средств, не завышаем процент возврата, помогаем советами.

Команда JKR вкладывает средства в идеи, нуждающиеся в финансовой подушке. Инвестгруппа предлагает лояльные условия сотрудничества без жестких сроков, невыполнимых требований. Не торопим с возвратом средств, не завышаем процент возврата, помогаем советами. Клиент получит комплект услуг – от консультаций до инвестиций. Не бросаем дело на старте, превращаем задумку в центр эффективной экосистемы. Вместе реализуем любые идеи!