К 11 мая список разрешенной бизнес-деятельности расширят

05 мая 2020 г. 13:23
Источник: Корреспондент.net
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В Кабмине решили расширить перечень разрешенных на время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, согласно постановлению теперь также разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом при условии обеспечения санитарных и противоэпидемических мероприятий (соблюдение расстояния не менее 1,5 м между столами и одно-, двухместного размещения клиентов за столом, обеспечение персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты).

Разрешена также работа общепита на вынос, деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов, предоставление стоматологических услуг.

На заседании также определили, что до 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства.

Напомним, накануне Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, но смягчить ряд ограничительных мер.

 

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