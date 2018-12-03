К "наплыву" готовы. Фискалы отчитались о растаможке "евроблях"

Первый, растаможенный по новому закону, автомобиль на номерах иностранной регистрации уже ездит по городу.

В процессе растаможивания пока еще около 5 десятков, сообщил и.о. начальника Харьковской таможни.

Зато все пропускные пункты подготовлены к «наплыву» еще не растаможенных автомобилей. Обмануть службу, предоставив ложные сведения по поводу стоимости машины не удастся, говорят фискалы.

Андрей Танцеров, и.о. начальника Харьковской таможни

На сьогоднішній день ми в повній мірі користуємось такими довідковими ресурсами як «мобіль де», тому вирахувати ринкову вартість транспортного засобу на ринку Німечини для нас не составить труда

В то же время, говорят владельцы так называемых «евроблях», у этой проблемы есть и обратная сторона.

Так, говорит Роман Старченко, многие, купившие себе машину, уже успели ее отремонтировать, а как теперь это доказать - неизвестно

Роман Старченко, активист

Очень много людей покупали их с дефектами: там была она ударена, может быть , дефект коробки или еще что-то в этом роде, сей час, соответственно, человек этот автомобиль сделал, вычухал его, он у него красивый, нарядный, отремонтированный, и когда он приезжает на таможню и называет цену, за которую он ее купил, ДФС начисляют такие суммы, которые ни в какие рамки не идут

В общем, на то, чтобы растаможить машину на иностранном регистрации, у владельца есть 180 рабочих дней.

Сейчас, после вступления закона в силу, еще действуют льготы. Так, в течение 90 дней акцизный налог уменьшается на 50%. В последующие 30 суток скидка составит 30%.

Затем надо будет платить налоги в полном объеме.

Штраф за нерастаможенное авто достигнет суммы 178 000 гривен.

Для процедуры растаможивания не нужно будет вызывать иностранного резидента, на которого оформлено авто. Достаточно иметь при себе документы, свидетельствующие о передаче прав собственности на машину, добавили в фискальной службе.

За один день таможенные пункты области смогут пропускать до 100 автомобилей, ими могут воспользоваться не только харьковчане, но и жители любой области и наоборот.

При необходимости фискалы обещают открыть дополнительные пункты пропуска.