К Земле летит комета с газовым облаком вдвое больше Юпитера

13 июля 2018 г. 17:55
Источник: Корреспондент.net
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Ближе всего к Земле комета, которую из-за цвета атмосферы прозвали "невероятным Халком", будет 7 августа.

В августе жители Земли смогут увидеть в небе околосолнечную комету C/2017 S3 (PanSTARRS), пишет theskylive.com.

Комета станет видна невооруженным взглядом, так как максимально сблизится с Землей, а габариты ее газопылевого облака вдвое превышают размеры Юпитера - крупнейшей планеты Солнечной системы. 

По словам австрийского астронома-любителя Майкла Ягера, который является специалистом в области комет, еще 2 июля яркость кометы "резко возросла" - с +12 до +9 звездной величины.

Ученый говорит, что облако вокруг ее ядра - около 4 угловых минут, что примерно 260 тысяч километров в диаметре. При этом у небесного тела отсутствует привычный для комет "хвост".

Астроном сообщил, что атмосфера кометы имеет зеленый оттенок. Из-за этой особенности ее уже назвали "невероятным Халком".

C/2017 S3 (PanSTARRS) прибыла в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему. Впервые ее засекли 23 сентября 2017 года.

Перигелий (максимально близкое расстояние до Солнца) объекта находится внутри орбиты Меркурия, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака. Ближе всего к Земле она будет 7 августа, при этом ее яркость достигнет показателя +4.

 

Видео: 

Comet PANSTARRS Brightens 16X in 24 Hours on it's August Approach (650)

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