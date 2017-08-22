Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку

22 августа 2017 г. 12:51
Источник: УНИАН
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Должникам не будут продлевать срок действия субсидии: нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

Документ предусматривает, что заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.

Также предусмотрели возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулировали вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому было назначено субсидию.

Потребителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас это 340 гривень), субсидию на следующий период не продлят. Нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

Кроме того, изменили социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, при отсутствии счетчиков (это в свою очередь уменьшит суммы субсидий):

- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало – 3,3 кубометра;

- при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало – 5,4 кубометра;

- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало – 10,5 кубометра.
 

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