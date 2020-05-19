Кабмин намерен разрешить работу метро и детсадов с 25 мая

Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Также правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Тут уже будем работать совместно с местными властями", - сказал он.

"Действие карантина будет продолжено, но мы, как и обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах, то есть мы откроем возможность проведения службы с расчетом один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в религиозных сооружениях", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что данные решения уже согласованы с Офисом президента и членами Кабинета Министров и будут приняты на заседании в среду.