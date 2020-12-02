Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня

Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо", - сказал он.

По словам Шмыгаля, усиленные меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию, и наблюдается "выравнивание в больницах по занятости коек".

"Это позволяет нам снять именно эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" будет предусматривать выход из него регионов в разное время.