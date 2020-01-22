Кабмин обязали утвердить Единый реестр памятников Второй мировой войны

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, по иску горсовета суд обязал Кабинет Министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Такое решение принял сегодня, 22 января, Окружной административный суд города Киева по иску Харьковского городского совета к Кабинету Министров Украины.

Как сообщил заместитель директора Юридического департамента Константин Прокопьев, который представлял интересы Харьковского горсовета в суде, предъявление иска к Кабмину обусловлено тем, что, начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени, правительство не выполнило требование закона - не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны.

По его словам, отсутствие этого реестра препятствует осуществлению полномочий, возложенных законом на органы местного самоуправления в сфере присвоения имен (переименования) улицам, проспектам, другим объектам топонимики и в сфере увековечивания победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова.

Также Константин Прокопьев отметил, что утверждение Единого национального реестра памятников Второй мировой войны необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование содержания, охраны и прочих мероприятий относительно этих памятников из государственного или местного бюджетов.