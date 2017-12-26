Кабмин определил печатные СМИ для публикации вызовов в суд в 2018 году

Кабинет министров определил печатные средства массовой информации для размещения объявлений о вызове в суд ответчиков, третьих лиц и свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно.

Об этом говорится в распоряжении правительства №957 от 20 декабря.

В частности, в Винницкой области объявления будут печатать в газете "Вінниччина", в Волынской - "Волинь-нова", в Днепропетровской - "Вісті Придніпров'я", в Донецкой - "Донеччина", в Житомирской - "Житомирщина", в Закарпатской - "Новини Закарпаття", в Запорожской - "Запорізька правда", в Ивано-Франковской - "Галичина", в Киевской - "Час Київщини", в Кировоградской - "Народне слово", в Луганской - "Вісті Луганщини", во Львовской - "Высокий Замок", в Николаевской - "Южная правда" и "Рідне Прибужжя", в Одесской - "Одеські вісті", в Полтавской - "Зоря Полтавщини", в Ривненской - "Вісті Рівненщини", в Сумской - "Сумщина", в Тернопольской - "Свобода", в Харьковской - "Слобідський край", в Херсонской - "Наддніпрянська правда", в Хмельницкой - "Подільські вісті", в Черкасской - "Черкаський край", в Черновицкой - "Буковина", в Черниговской - "Деснянська правда" и в Киеве - "Хрещатик".

Кроме того, правительственная газета "Урядовий кур'єр" определена печатным СМИ общегосударственной сферы распространения, в котором в 2018 году будут размещаться объявления о вызове в суд, повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.