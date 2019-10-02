 

Кабмин отложил применение штрафов к владельцам «евроблях» - Гончарук

02 октября 2019 г. 14:54
Источник: Интерфакс-Украина
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства сегодня, 2 октября, что правительство распорядилось не применять штрафы к собственникам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, до того, пока не будет найдено решение, как выйти из ситуации с этой категорией собственников.

По словам премьера, на заседании правительства поднимался вопрос относительно того, чтобы отложить до 1 января 2020 года применение штрафов для собственников нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации.

"До момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не было никаких лишних конфликтов", - сказал он на брифинге .

В то же время, премьер отметил, что данную ситуацию необходимо решать, в связи с чем правительство ищет механизмы.

 

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