Кабмин планирует продлить карантин

20 апреля 2020 г. 20:32
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

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