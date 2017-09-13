Кабмин разрешил переселенцам получать выплаты во всех банках

Правительство повысило социальные выплаты ряду категорий внутренне перемещенных лиц и разрешило им получать деньги во всех банках, а не только в Ощадбанке.

Как сообщается на сайте Минсоцполитики, среди принятых в среду изменений значатся:

- повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-комунальных услуг для лиц с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных;

- повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью, до 3400 гривен;

- расширение круга внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение денежной помощи, путем увеличения верхнего предела суммы средств, которые может иметь член семьи внутренне перемещенного лица на депозитном банковском счете (счетах) и не потерять право на ее получение, с 10 до 25 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (сейчас прожиточный минимум установлен на уровне 1624 гривен);

- возможность проведения социальных выплат внутренне перемещенным лицам не только через сеть учреждений и устройств "Ощадбанка", но и через сети любых банков (получение наличных средств и проведение безналичных операций) только на подконтрольной украинской власти территории;

- упрощение порядка контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам, прошедшим физическую идентификацию в "Ощадбанке", а также внутренне перемещенным лицам, работающим в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и военнослужащим из числа внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в Украине на учете состоят 1,6 млн переселенцев из зоны АТО и Крыма.