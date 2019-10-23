Кабмин утвердил перенос рабочих дней в январе 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

"6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января", - сказал он.

В частности, с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января - Рождества Христова правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

В то же время отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Национальный банк Украины.