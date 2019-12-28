Пилотный проект: Кабмин утвердил тарифы на услуги по трансплантации органов

Кабинет министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в постановлении правительства № 1083 от 18 декабря.

Документом правительство утвердило перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

В частности, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) составляет 323 тыс. 798 грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 тыс. 230 грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие"- 535 тыс. 280 грн, пересадка печени/части печени - реципиент - 855 тыс. 039 грн.

Кроме того, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 млн 360 тыс. 141,36 грн, аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 млн 308 тыс. 393,3 грн.

18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации, что позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги.

