Кабмин внес дом «Слово» в Государственный реестр недвижимых памятников

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесены 12 объектов культурного наследия по категории национального значения.

Об этом сообщает СтройОбзор.

В частности, среди них - жилой дом «Слово», который расположен в Харькове на ул. Культуры, 9, передает СтройОбзор.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 21 августа.

Напомним, дом «Слово» был построен в конце 1920-х годов кооперативом литераторов. Здание имеет в плане символическую форму буквы «С» (название в славянской азбуке — «слово»). Заселен в 1930 году. В мае 1933 года арест Михаила Ялового (псевдоним Юлиан Шпол) и самоубийство Миколы Хвылевого ознаменовали начало волны репрессий против деятелей украинской культуры и начало недоброй славы писательского дома, который вскоре, по свидетельству Ивана Багряного, получит прозвище «Крематорий». До 1938 года были репрессированы жильцы 40 квартир из шестидесяти шести. Многие из репрессированных писателей были расстреляны.