Кабмин возобновил работу пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабинет министров на заседании 20 мая принял решение о восстановление работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

"Проектом предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуацией", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Отмечается, что работу пунктов пропуска Госпогранслужбы можно будет восстановить сразу после обнародования соответствующего решения Кабмина.

Напомним, 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. В частности, граждане иностранных государств и лица без гражданства не могут въехать в страну. В конце марта Украина полностью закрыла свои границы.