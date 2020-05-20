Кабмин возобновил работу пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

20 мая 2020 г. 18:14
Источник: ZN.UA
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Кабинет министров на заседании 20 мая принял решение о восстановление работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

"Проектом предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуацией", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Отмечается, что работу пунктов пропуска Госпогранслужбы можно будет восстановить сразу после обнародования соответствующего решения Кабмина.

Напомним, 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. В частности, граждане иностранных государств и лица без гражданства не могут въехать в страну. В конце марта Украина полностью закрыла свои границы.

 

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