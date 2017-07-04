Кабмин выделит средства на жилье пострадавшим жителям Балаклеи

Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в государственный бюджет для выделения средств из резервного фонда на жилье жителям Балаклеи Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на складах с боеприпасами.

Такое решение было принято на заседании правительства.

Мы говорим об осуществлении мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее. Это вопрос направления средств из резервного фонда государственного бюджета на приобретение жилья жителям”, - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Напомним, в ночь на 23 марта взорвались склады военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Из 10-километровой зоны было эвакуировано 36 тыс. лиц.

На восстановительные работы в Балаклейском районе уже было направлено 112 млн грн: 100 – из государственного бюджета, 10 – из областного и 2 – из районного.