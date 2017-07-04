Кабмин выделит средства на жилье пострадавшим жителям Балаклеи

04 июля 2017 г. 14:04
Источник: Укринформ
30 просмотров

Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в государственный бюджет для выделения средств из резервного фонда на жилье жителям Балаклеи Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на складах с боеприпасами.

Такое решение было принято на заседании правительства.

Мы говорим об осуществлении мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее. Это вопрос направления средств из резервного фонда государственного бюджета на приобретение жилья жителям”, - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Напомним, в ночь на 23 марта взорвались склады военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Из 10-километровой зоны было эвакуировано 36 тыс. лиц.

На восстановительные работы в Балаклейском районе уже было направлено 112 млн грн: 100 – из государственного бюджета, 10 – из областного и 2 – из районного.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.