Как борьба с коронавирусом вновь объединила Кернеса и Ярославского с Кучером?

Как будто не ссорились и не мерились. За одним столом сидят председатель ХОГА Алексей Кучер, бизнесмен Александр Ярославский и мэр города Геннадий Кернес.

Александр Ярославский, президент группы DCH

Мы поставили точку, перевернули эту страницу и двигаемся дальше. Ну, нет смысла на этом останавливаться. Это вчерашний день. У всех эмоции, какие-то там настроения, это не должно влиять на работу.

Комментировать такую себе онлайн-ссору не захотел и председатель ХОГА Алексей Кучер, впрочем, рассказал, что собрать сегодня совместное совещание все же была именно его инициатива.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Коментувати я не буду це. Я лише роз'ясню, чому. Тому що ви бачили, що зараз ми всі разом працюємо на те, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Все, що було колись, ми зараз залишили в минулому.

Конфликт в прошлом - так что бизнес совместно с властями и народными депутатами в тщательно продезинфицированом после болезни заместителя председателя облсовета Владимира Скоробогача, помещении ХОГА, собрались на совместное совещание. Речь идет о важных закупках.

Так, накануне в Харьковскую прибыли два груза с тестами на COVID-19 и средствами индивидуальной защиты. По словам Алексея Кучера, именно в Харьковскую область поступило больше всего тестов, впрочем, их точное количество и в какие именно больницы они попали, губернатор не говорит. Мол, для безопасности.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ми навіть посилили режим охорони, додатково встановили патруль, який охороняє ці тести, які ми чекали, які довго йшли і для того, щоб нічого не сталося, нам необхідно було задіяти такі додаткові заходи. А розподілятись вони будуть по мірі необхідності, це вже лікарі будуть визначати, коли їх застосовувати. В яких випадках їх застосовувати. І ви знаєте, що дві інфекційні лікарні - це основні лікарні, які прийматимуть наших громадян, людей, у яких буде підозра на коронавірус.

В общем, по словам Ярославского, благодаря Джеку Ма в Украину прибыло 50 000 ПЦР-тестов, которые являются одними из самых точных методов диагностики, так позволяют определить наличие коронавирусной инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале. И на очереди еще одна партия. Впрочем, даже сейчас того количества, которое оставили в Харькове, по словам бизнесмена, хватит как минимум на три месяца.

Александр Ярославский, президент группы DCH

Я от своей семьи выделил 2 миллиона долларов и оплатил их за 450 тысяч экспресс тестов, которые придут, наверное, следующим самолетом, это следующий четверг. Вот за это совещание, которое было - бизнесменов, уважаемых людей, было собрано более 2 миллионов долларов вернее, как собрано. То есть сумма более 2 миллионов долларов была направлена на покупку ИВЛ-ов, другого медоборудования, там целый перечень, я весь не помню. Мы закрыли полностью потребности Харькова и Харьковской области.

До начала карантина, по словам Геннадия Кернеса, в городе было 163 аппарата искусственной вентиляции легких, потом город выделил 20 с половиной миллионов гривен и закупил еще 5 швейцарских аппаратов, которые буквально накануне передали больницам.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Також було виділено 40 мільйонів з бюджету міста, на які буде куплено мільйон масок та 20 апаратів штучного дихання проізвоство Франція. Також я окремо купую апарат штучного дихання і сразу с наркозом.

Впрочем, эксперты уверяют, что сейчас харьковские больницы реально готовы принять лишь около сотни пациентов с осложнениями от COVID-19.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Это очень хорошо, когда чиновники городские и областные и харьковские олигархи мирятся. Потому что мы на сегодняшний день должны сплотиться и объединить Харьков для борьбы с коронавирусом. Но общественность все равно должна контролировать и тех, и других, потому что, например, на 300 тысяч долларов, которые собрали с харьковского бизнеса, вместо аппаратов для искусственной вентиляции легких были куплены аппараты для ультразвукового исследования. Которые не спасают жизни людей. В то время как каждый ИВЛ - это еще одна спасенная жизнь харьковчанина.

По состоянию на утро, по информации Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни, из них 3 летальных и один человек уже выздоровел.

На Харьковщине, по официальным данным, так же не зарегистрировано ни одного случая, а двое больных харьковчан - Владимир Скоробагач и его жена - находятся в Киеве. Все, с кем контактировал Скоробогач, уверяют в ХОГА, самоизолировались, работают дистанционно и здоровы.