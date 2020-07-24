Как бриться без раздражения?®

Возможно, вы уже давно, каждое утро, бреясь средствами Barbercompany повторяете одни и те же движения и пребываете в абсолютной уверенности, что ваша техника безупречна. Но, может, вам стоит пересмотреть свою точку зрения и узнать все нюансы этого столь важного утреннего ритуала? Предлагаем несколько лайфхаков, которые помогут вам добиться идеального результата.
Для начала разрешите напомнить, что в процессе сбривания волос на лице и теле ваша кожа испытывает серьезный стресс. Правда, у мужчин это происходит не так выражено и с меньшими последствиями, так как кожа у них более плотная, по сравнению с женской. Но несмотря на то что ваше лицо в какой-то мере адаптируется к такому инструменту как станок для бритья, факт остается фактом – лезвие травмирует кожу и разрушает ее природный защитный барьер.
Именно это и провоцирует появление на лице или в других областях, подвергаемых бритью, сухости, раздражения и шелушения. Учтите, само по себе это явление не исчезнет! Вам придется подбирать идеально подходящие вам ходовые средства. Главной целью при этом является:
облегчение скольжения лезвия;
создание между ним и кожей защитного слоя;
а после бритья – максимальное смягчение кожи.
Чтобы максимально снизить покраснения и шелушения кожи после бритья, вам потребуется подготовка к нему. И очень выручит в этом случае применение скрабов – средств, которые воздействуют на омертвевшие частички кожи и делающих ее мягкой и гладкой. Эта процедура, кстати, очень полезна и для борьбы с появлением вросших волосков.
Может, это звучит банально, но именно тупое лезвие чаще всего служит причиной появления красноты и дискомфорта на коже.
В наше время станки стоят достаточно дорого, и многие, приобретя их, используют эти инструменты до тех пор, пока они не приходят в полную негодность. А ведь затупившаяся т образный станок, вместо того чтобы срезать волосок, тянет его за собой, что просто не может не вызывать и раздражение, и даже воспалительные процессы!
Не забывайте ополаскивать станки во время бритья и после него теплой водой и выбрасывать, как только они заступятся хоть немного.
Даже если вы очень спешите, не пытайтесь бриться без использования геля или пенки для бритья. Они образуют необходимую для нормального скольжения пленку на коже и сводят к минимуму появление раздражений и порезов.
Помните, брея волосы против их роста, вы не ускоряете процесс, а только лишь делаете его более травматичным. Правда, вам стоит внимательно присмотреться к отросшей щетине на своем лице и запомнить, в каком направлении там растут волоски – оно может быть разным даже на одних и тех же участках кожи.
Не давите на станок. Так вы нарушите угол бритья, задуманный производителем инструмента, и в итоге волоски будут сбриты не гладко, а на коже могут появиться порезы.
Побрившись, не забывайте ухаживать за кожей. Для этого используйте успокаивающие и увлажняющие кремы. Даже если вы не приверженец абсолютно гладких щек и любите брутальную щетину, вам все равно следует пользоваться этими средствами. Они делают волоски более мягкими, а лицу придают здоровый вид.