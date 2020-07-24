Как бриться без раздражения?®

Возможно, вы уже давно, каждое утро, бреясь средствами Barbercompany повторяете одни и те же движения и пребываете в абсолютной уверенности, что ваша техника безупречна. Но, может, вам стоит пересмотреть свою точку зрения и узнать все нюансы этого столь важного утреннего ритуала? Предлагаем несколько лайфхаков, которые помогут вам добиться идеального результата.

Почему появляется раздражение на коже

Для начала разрешите напомнить, что в процессе сбривания волос на лице и теле ваша кожа испытывает серьезный стресс. Правда, у мужчин это происходит не так выражено и с меньшими последствиями, так как кожа у них более плотная, по сравнению с женской. Но несмотря на то что ваше лицо в какой-то мере адаптируется к такому инструменту как станок для бритья, факт остается фактом – лезвие травмирует кожу и разрушает ее природный защитный барьер.

Именно это и провоцирует появление на лице или в других областях, подвергаемых бритью, сухости, раздражения и шелушения. Учтите, само по себе это явление не исчезнет! Вам придется подбирать идеально подходящие вам ходовые средства. Главной целью при этом является:

облегчение скольжения лезвия;

создание между ним и кожей защитного слоя;

а после бритья – максимальное смягчение кожи.

Лицо следует подготовить к бритью

Чтобы максимально снизить покраснения и шелушения кожи после бритья, вам потребуется подготовка к нему. И очень выручит в этом случае применение скрабов – средств, которые воздействуют на омертвевшие частички кожи и делающих ее мягкой и гладкой. Эта процедура, кстати, очень полезна и для борьбы с появлением вросших волосков.

Вам нужна только острая бритва

Может, это звучит банально, но именно тупое лезвие чаще всего служит причиной появления красноты и дискомфорта на коже.

В наше время станки стоят достаточно дорого, и многие, приобретя их, используют эти инструменты до тех пор, пока они не приходят в полную негодность. А ведь затупившаяся т образный станок, вместо того чтобы срезать волосок, тянет его за собой, что просто не может не вызывать и раздражение, и даже воспалительные процессы!

Не забывайте ополаскивать станки во время бритья и после него теплой водой и выбрасывать, как только они заступятся хоть немного.

Придерживайтесь правил во время бритья

Даже если вы очень спешите, не пытайтесь бриться без использования геля или пенки для бритья. Они образуют необходимую для нормального скольжения пленку на коже и сводят к минимуму появление раздражений и порезов.

Помните, брея волосы против их роста, вы не ускоряете процесс, а только лишь делаете его более травматичным. Правда, вам стоит внимательно присмотреться к отросшей щетине на своем лице и запомнить, в каком направлении там растут волоски – оно может быть разным даже на одних и тех же участках кожи.

Не давите на станок. Так вы нарушите угол бритья, задуманный производителем инструмента, и в итоге волоски будут сбриты не гладко, а на коже могут появиться порезы.

Не торопитесь выходить из ванной

Побрившись, не забывайте ухаживать за кожей. Для этого используйте успокаивающие и увлажняющие кремы. Даже если вы не приверженец абсолютно гладких щек и любите брутальную щетину, вам все равно следует пользоваться этими средствами. Они делают волоски более мягкими, а лицу придают здоровый вид.