Как будут проводить вакцинацию от коронавируса и когда ожидается первая поставка вакцин

Министерство здравоохранения уже заканчивает разработку Национального плана вакцинации населения Украины против коронавируса.

В первую очередь, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует привить медработников, военнослужащих и учителей, второй этап - обеспечение вакциной людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто входит в группу риска. На третьем - вакцинировать станут уже других людей, но лишь тогда, когда будет нужное количество вакцины.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

В результаті всіх наших чисельних перемовин ми домоглися, що ми отримаємо 8 мільйонів доз по цій ініціативі. І ми завершили, практично вже завершили підписання документів, були подані відповідні заявки, і ми отримали схвалення цієї заявки.

С помощью этого привить в Минздраве планируют минимум 4 миллиона украинцев, потому что на одного человека должно идти две дозы. По словам Степанова, власть рассчитывает получить первые дозы вакцины уже в марте-апреле, но пока это примерный срок, говорит министр.

Кроме того, ведутся переговоры с другими производителями вакцин. Горожане же, в основном пожилого возраста, ждут прививок от коронавируса, говорят, бесплатные делать будут точно, впрочем, если придется выложить лишнюю копейку - будут уже думать.

Людмила, пенсионерка

Ну, что в нашем возрасте? Я уже даже и не знаю, что Вам сказать, конечно, надо вакцинироваться, иммунитет слабый - будем ждать вакцину. Смотря сколько, она будет платная, если будет очень дорого, я пенсионерка, допустим. Поэтому я рассчитываю на бесплатку.

Александра, харьковчанка

Если будет вакцина, конечно, будем делать.

Екатерина же, например, не собирается делать даже бесплатную вакцину, не говоря уже о платной.

Екатерина, харьковчанка

Сейчас есть очень много исследований, которые показали, что она там приводит к плохим и негативным последствиям. Поэтому, пока мы не готовы. Мы посмотрим на первых, кто провакцинируется, пройдет, может быть, несколько лет, и мы примем решение.

Наталья, харьковчанка

Знаю, что собираются делать, делать не буду, пока не будет точно известно, насколько она безопасна. Я как бы ребенку даже простые вакцинации не делала, поэтому для меня это такой вопрос, немножко спорный.

Между тем по состоянию на утро, по данным областного лабцентра, к коронавирусной статистике прибавилось еще 596 больных.

В целом же с начала пандемии в Харьковской области недуг подхватило почти 64 000 человек, из них 48 223 человека побороли вирус, 941 пациента врачам спасти не удалось.