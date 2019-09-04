Как быстро продать битый автомобиль после ДТП®

Когда случается ДТП, многие автомобилисты не хотят приводить машину в порядок. Причин может быть много. Одни верят в суеверия и считают, что если попал в аварию один раз, то на этом же авто 100% попадёшь в ДТП снова. Вторые не хотят вкладывать деньги в ремонт и считают, что гораздо выгоднее продать автомобили и купить новый. Третьи давно хотели перестать водить машину, но конкретных причин для этого не было. Ситуации у каждого разные. Но желание одно – поскорее продать битый автомобиль.

Как продать

Существует несколько вариантов, как можно продавать машину после ДТП. Продажу можно выполнить в:

Текущем виде;

Отправить на разборку;

Продать по запчастям.

Все 3 варианта имеет свои особенности, поэтому остановимся на каждом.

Продажа в текущем виде

Вариант предусматривает продажу транспорта в том виде, в каком он остался после ДТП. Например, с царапинами, трещинами, вмятинами, согнутыми частями кузова. Если покупатель нашёлся, то стороны заключают между собой договор купли-продажи, где указывают текущее состояние техники. Указывается всё, до мелочей. Этот пункт особенно важен, чтобы в последующем у будущего владельца машины неожиданно не появились претензии к продавцу.

Поле этого продавец по акту передаёт автомобиль покупателю. Покупатель ведёт работы по восстановлению авто и ставит её на учёт в официальные органы.

Отправить на разборку

Если после ДТП в планах восстанавливать авто и заниматься поиском покупателя нет, то лучше провести продажу для последующей разборки. Для этого хозяину машины надо снять авто с учёта под видом пришедшей в негодность. Для этого в официальных бумагах указывается, что стоимость ремонта выше 70% от стоимости цены автомобиля на рынке. Следовательно, продажа авто проводится не как средство для передвижения по городу, а как набор деталей.

В этом случае покупатель такой машины приобретает автомобиль, но при этом не ставит её на учёт. Просто применяет детали машины для личного пользователя. Чаще всего, в качестве таких покупателей выступают компании по продаже машин, то есть – автомобильные салоны.

Продаём машину после ДТП на запчасти

Если состояние авто совсем плачевное, то поможет продажа по запчастям. Для этого автомобиль снимается с учёта, после чего проводится продажа отдельных элементов. Данный вариант подходит для тех, кто понимает, сколько стоит каждая деталь. Знаком с её техническими характеристиками и немного понимает особенности продажи автозапчастей.

Вариант продажи по запчастям приносит в 2 раза больше дохода, чем продажа авто на разборку. Единственный недостаток в том, что на каждую деталь надо сделать официальные документы.

Кому продавать битый автомобиль

Во время продажи лучше определиться, кому будет полезен автомобиль или конкретные запчасти. Покупателями могут выступать следующие категории лиц:

Обычные люди – это физические лица, которые хотели бы приобрести автомобиль. Зачем им авто после ДТП? Есть разные причины. Одни просто коллекционируют авто, если ваша машина представляет какую-то редкость на рынке. Вторым нужны подходящие запчасти, которые есть только в конкретной машине. Третьим, и это наиболее частый вариант, необходим именно ваш автомобиль. Для покупки новой, денег у них нет, но приобрести битую после ДТП, а затем восстановить её – на это денег хватит.

Перекупщики. Это категория покупателей, которые приобретают авто с целью перекупа. Они купят разбитый автомобиль, проведут ремонтные работы, сделают наценку и продадут чуть дороже. На разнице в покупке и продаже сделают прибыль.

Компании-скупщики. Они занимаются услугами по продаже запчастей для вторичного транспортного рынка.

Компании, занимающиеся утилизацией разбитых авто. Если сдать туда транспортное средство, то получите символическую плату. Это не совсем выгодный вариант, если в планах получить большую прибыль от продажи.

Предприятия, приобретающей металлолом. Если продать автомобиль надо срочно и времени на поиск покупателя и ожиданий нет, то выходом из ситуации будет сдача битой машины на металлолом. Но гораздо эффективнее применять способ, описанный ниже.

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Удачи на дорогах и не попадайте в ДТП!