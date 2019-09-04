Как быстро продать битый автомобиль после ДТП®

Когда случается ДТП, многие автомобилисты не хотят приводить машину в порядок. Причин может быть много. Одни верят в суеверия и считают, что если попал в аварию один раз, то на этом же авто 100% попадёшь в ДТП снова. Вторые не хотят вкладывать деньги в ремонт и считают, что гораздо выгоднее продать автомобили и купить новый. Третьи давно хотели перестать водить машину, но конкретных причин для этого не было. Ситуации у каждого разные. Но желание одно – поскорее продать битый автомобиль.
Существует несколько вариантов, как можно продавать машину после ДТП. Продажу можно выполнить в:
Все 3 варианта имеет свои особенности, поэтому остановимся на каждом.
Вариант предусматривает продажу транспорта в том виде, в каком он остался после ДТП. Например, с царапинами, трещинами, вмятинами, согнутыми частями кузова. Если покупатель нашёлся, то стороны заключают между собой договор купли-продажи, где указывают текущее состояние техники. Указывается всё, до мелочей. Этот пункт особенно важен, чтобы в последующем у будущего владельца машины неожиданно не появились претензии к продавцу.
Поле этого продавец по акту передаёт автомобиль покупателю. Покупатель ведёт работы по восстановлению авто и ставит её на учёт в официальные органы.
Если после ДТП в планах восстанавливать авто и заниматься поиском покупателя нет, то лучше провести продажу для последующей разборки. Для этого хозяину машины надо снять авто с учёта под видом пришедшей в негодность. Для этого в официальных бумагах указывается, что стоимость ремонта выше 70% от стоимости цены автомобиля на рынке. Следовательно, продажа авто проводится не как средство для передвижения по городу, а как набор деталей.
В этом случае покупатель такой машины приобретает автомобиль, но при этом не ставит её на учёт. Просто применяет детали машины для личного пользователя. Чаще всего, в качестве таких покупателей выступают компании по продаже машин, то есть – автомобильные салоны.
Если состояние авто совсем плачевное, то поможет продажа по запчастям. Для этого автомобиль снимается с учёта, после чего проводится продажа отдельных элементов. Данный вариант подходит для тех, кто понимает, сколько стоит каждая деталь. Знаком с её техническими характеристиками и немного понимает особенности продажи автозапчастей.
Вариант продажи по запчастям приносит в 2 раза больше дохода, чем продажа авто на разборку. Единственный недостаток в том, что на каждую деталь надо сделать официальные документы.
Во время продажи лучше определиться, кому будет полезен автомобиль или конкретные запчасти. Покупателями могут выступать следующие категории лиц:
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Удачи на дорогах и не попадайте в ДТП!