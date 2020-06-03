Как быстро сделать генеральную уборку: Простые правила быстрой уборки!®

Убирать в своем доме нужно регулярно, но не всегда удается выделить время в своем плотном графике для наведения порядка. Поэтому вопрос, как убрать в квартире не за день, а за час-два, актуальный. И сейчас раскроем небольшой секрет: убрать в доме можно даже меньше, чем за час и особенно не напрягаясь. Главное – следовать по четкому плану и использовать маленькие женские хитрости.

Самый простой и быстрый способ сделать генеральную уборку - вызвать профессиональных клинеров. Но такой вариант более затратный, так что будьте готовы потратить на уборку от 1200 грн - до 2500 грн..

Готовимся к уборке

Прежде чем приступать к уборке, потратьте лишние несколько минут на составление плана. Поверьте, это главная инвестиция вашего время: двигаясь по четкому плану, вы исключите хаос в своих действиях и справитесь намного быстрее. Организованность – залог быстрой и эффективной уборки.

Запаситесь всем необходимым заранее. Удобнее всего собрать все моющие средства, инвентарь, губки и салфетки, которые вы будете использовать, в таз. Так вам не придется постоянно бежать в ванную или кладовку (где вы храните моющие средства), отвлекаться от текущих дел. Чем меньше вы хлопочете, тем быстрее справитесь со своим планом действий.

Как быстро убрать квартиру?

Предлагаем вам пример плана, как справиться с уборкой за один час. Одновременно придется выполнять сразу несколько задач, - но поверьте, это не сложно:

если у вас есть посудомоечная машина, - запускайте ее. И поздравляем, благодаря этому вы уже сэкономили немного времени. Если же чудо-техники у вас нет, заполните раковину в кухне теплой водой, добавьте немного моющего средства и перемойте всю посуду. Оставшейся водой помойте плиту;

если на плите есть пятна или грязь, нанесите на них немного специального чистящего средства и оставьте на некоторое время (как раз пока вы моете посуду). Тогда даже засохшее загрязнение сойдет без особых усилий;

заполните ванную комнату паром (для этого достаточно включить горячую воду) – пар будет воздействовать на загрязнения, и вы справитесь с ними быстрее;

залейте унитаз чистящим средством, и оставьте воздействием – оно справится с очисткой и дезинфекцией самостоятельно;

пройдитесь по квартире и соберите разбросанные вещи, расставьте их по местам;

соберите грязную одежду и запустите стиральную машину;

достаньте все из холодильника и обработайте его внутри антисептиком. Проверьте срок годности продуктов и назад в холодильник отправьте только свежие продукты;

вымойте раковины в кухне и ванной, душевую кабину (ванну). Душевую кабину быстро помыть можно средство для мойки окон. Оно, кстати, предотвращает возникновение известкового налета. Помните, вы заполняли ванную паром? Вот сейчас он и пригодится;

вымойте зеркала с использование спрея, предотвращающим появления конденсат;

вытрите пыль. Если использовать для этого специальные салфетки с против статическим эффектом, пыль не буде собираться 1-2 недели;

следующий этап - пропылесосить ковровые покрытия и обивку мягкой мебели;

подметите пол и вымойте его. Можно добавить в воду немного моющего средства;

развесьте выстиранную одежду;

не забудьте полить комнатные растения;

вынесите мусор.

На все уйдет плюс-минус час. Проверено опытом!