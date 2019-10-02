 

Как быть миллионным пассажиром - знает Даниэль Червоный

02 октября 2019 г. 17:35
Автор: Наталья Белокудря
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Так, ну что, я Вас поздравляю, Вы миллионный пассажир… Спасибо большое

Студент Даниэль Червоный его родители - в растерянности, ведь на борту самолета им сообщили, что парень сорвал джек-пот, который ждали в аэропорту Харькова год, - именно он стал миллионным  пассажиром.

Цветы, подарки, отдельный бус для семьи Даниэля и табличка о фиксировании рекорда. По словам Даниэля, они летели из Испании, и того, что его билет станет счастливым, он совсем не ожидал:

Даниэль Червоный, пассажир

Мы купили этот билет в январе-феврале, очень давно купили. Блин, ну я не знал, что так все неожиданно, мы просто приехали в Украину, чтобы увидеть нашу семью, и так неожиданно: я -  миллионщик!

В терминале праздник продолжился и от администрации аэропорта Червоный получил сертификат на 50 000 гривен, а авиакомпания подарила билеты в любую точку мира для него и его семьи.

Как рассказал директор аэропорта Владимир Васильченко, они ожидали миллионного  пассажира еще в прошлом году, тщательно считали, однако не дотянули. Взяли обещание на 2019-й и выполнили его даже раньше, чем запланировали:

Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта "Харьков"

Мы посчитали, на каком борту будет этот пассажир, а авикомпания уже выбирала самостоятельно  - по своим статистическим данным и по номерам. И вот сегодня этот молодой человек, я думаю, что ему будет везти и дальше в жизни. Пусть он оценит это хорошо

Даниэль Червоный признался, что тратить подаренную сумму не будет, а будет копить. Уже через две недели его ждет обучение в испанской Малаге, но он пообещал вернуться в Харьков - город, который сделал его рекордсменом.

 

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