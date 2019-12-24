Как Дед Мороз с "Барабашово" читал письмо мальчика Гены и загадывал загадки

24 декабря 2019 г. 19:00
Автор: Кристина Асыка
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С поздравлениями и подарками в рамках предновогодней встречи в медиацентр "Время" пришел Дед Мороз ТЦ "Барабашово". Сказочный дедушка напомнил, что подарки под елку от него смогут получить только послушные дети.

А вот один мальчик из Харькова уже несколько лет пишет и пишет письмо Деду Морозу, и все впустую.

Дед Мороз, ТЦ "Барабашово"

"Деду Морозу от мальчика Гены с Харькова". Пишет он мне ... 9 торговых площадок ведь не 10. Я так понимаю, шо ж ты, снежный пес, просчитался. Я тебе дом построил? Знаешь, сколько за него заплатил - 6 миллионов. Весь город знает! А небо видели? Так твой дом плюс мой - это ж еще полдома слона

А вот всем остальным для того, чтобы получить подарки от Деда Мороза, нужно лишь просто отгадать загадки. Ответы, на которые знакомы почти каждому, кто живет в Харькове.

Дед Мороз, ТЦ "Барабашово"

Любит деньги - просто жуть! Людям не дает вздохнуть, бизнес ставит на колени. Скажем все - спасибо Гене!

Также дед Мороз напомнил, что лучшие новогодние подарки - это подарки, приобретенные на "Барабашово".

Он, по результатам 2019 года, сохранил статус одной из самых эффективных торговых площадок для бизнеса, несмотря на блокаду коммунальных СМИ и рейдерские атаки.

 

Видео: 

Как Дед Мороз с "Барабашово" читал письмо мальчика Гены и загадывал загадки 24.12.2019

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