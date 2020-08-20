Как должна быть устроена работа профессионального бюро переводов?®

20 августа 2020 г. 14:27
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Работа переводческой компании должна быть четко структурированной и регламентированной. Только тогда заказчики переводов будут чувствовать серьезность подхода сотрудников к своим проектам.

Все переводчики не обязательно должны числиться в штате, они без проблем могут быть и фрилансерами, но главное — проверенными фрилансерами, подтвердившими свои знания, сделанными тестовыми заданиями. Кроме того, абсолютно все сотрудники переводческих компаний (от бухгалтеров, до редакторов) должны быть всегда готовыми предоставить работодателям и заказчикам документы, подтверждающие их профильное образование и квалификационный уровень. Такими документами принято считать диплом из университета о высшем образовании и все дополнения к диплому, которые есть.

Как должна быть организована работа в переводческом бюро?

Если подытожить, то самая правильная и продуманная схема принятия заказа в работу должна выглядеть вот так:

  1. Знакомство с клиентом и подробное обсуждение его технического задания.
  2. Подготовка нужных для проекта специалистов и организация рабочего собрания.
  3. Запуск проекта — переводчики обрабатывают текст.
  4. Редактор проверяет все написанное на грамматические, пунктуационные и всевозможные смысловые ошибки.
  5. Дальше текст переходит к корректору, который еще раз проверяет все ошибки (финальная вычитка) и просматривает или текст переводчика полностью соответствует техническому заданию и исходному оригиналу заказчика.
  6. Переведенный файл (файлы) высылаются заказчику для его дальнейшего одобрения.
  7. Заказчик говорит свое решение: все ли его устраивает или есть моменты, которые он хочет дополнительно подкорректировать или изменить.
  8. Если есть правки от клиента, то они повторно должны быть внесенными переводчиком в оговоренные с клиентом сроки. Затем исправленный текст снова (и даже еще тщательней) проходит все этапы редактуры и корректуры.
  9. Когда заказчик принимает качество переведенного текста, тогда заказ можно закрывать.
  10. При необходимости, текст (и его отсканированную копию) можно отправить нотариальное утверждение печатью, подтверждающей его правильность, соответствие оригинальному тексту и законность.

Какие самые популярные запросы на перевод в переводческих компаниях?

Основные запросы на перевод от потенциальных клиентов вот такие:

  • для бизнеса.
  • сайтов.
  • аудио роликов.
  • видео роликов.
  • Юридические.
  • Синхронные.
  • Последовательные.
  • документации.
  • технических документов.
  • Аутсорсинговые услуги по переводу.
  • паспортов.
  • рекламных текстов.
  • рекламных слоганов.
  • Нотариальные.
  • Переводы тендерных предложений и документации.
  • контрактов.
  • Нострификация.
  • Транскреация.
  • Юридическая легализация переводов.
  • Медицинские переводы.
  • Справки о несудимости.
  • Биологические переводы.
  • Финансовые переводы.
  • Апостилирование документов.
  • Художественные переводы.

И это далеко не все.

Как определяется стоимость переводов?

Есть несколько самых важных факторов, которые влияют на ценообразование финальной стоимости проекта заказчика:

  1. Тематика работы.
  2. Сложность и количество узкоспециализированных терминов.
  3. Количество слов, страниц или символов перевода.
  4. Сложность исходного формата файла.
  5. Срочность работы или сколько у переводчика есть реального времени для перевода.

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