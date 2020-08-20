Как должна быть устроена работа профессионального бюро переводов?®

Работа переводческой компании должна быть четко структурированной и регламентированной. Только тогда заказчики переводов будут чувствовать серьезность подхода сотрудников к своим проектам.

Все переводчики не обязательно должны числиться в штате, они без проблем могут быть и фрилансерами, но главное — проверенными фрилансерами, подтвердившими свои знания, сделанными тестовыми заданиями. Кроме того, абсолютно все сотрудники переводческих компаний (от бухгалтеров, до редакторов) должны быть всегда готовыми предоставить работодателям и заказчикам документы, подтверждающие их профильное образование и квалификационный уровень. Такими документами принято считать диплом из университета о высшем образовании и все дополнения к диплому, которые есть.

Как должна быть организована работа в переводческом бюро?

Если подытожить, то самая правильная и продуманная схема принятия заказа в работу должна выглядеть вот так:

Знакомство с клиентом и подробное обсуждение его технического задания. Подготовка нужных для проекта специалистов и организация рабочего собрания. Запуск проекта — переводчики обрабатывают текст. Редактор проверяет все написанное на грамматические, пунктуационные и всевозможные смысловые ошибки. Дальше текст переходит к корректору, который еще раз проверяет все ошибки (финальная вычитка) и просматривает или текст переводчика полностью соответствует техническому заданию и исходному оригиналу заказчика. Переведенный файл (файлы) высылаются заказчику для его дальнейшего одобрения. Заказчик говорит свое решение: все ли его устраивает или есть моменты, которые он хочет дополнительно подкорректировать или изменить. Если есть правки от клиента, то они повторно должны быть внесенными переводчиком в оговоренные с клиентом сроки. Затем исправленный текст снова (и даже еще тщательней) проходит все этапы редактуры и корректуры. Когда заказчик принимает качество переведенного текста, тогда заказ можно закрывать. При необходимости, текст (и его отсканированную копию) можно отправить нотариальное утверждение печатью, подтверждающей его правильность, соответствие оригинальному тексту и законность.

Какие самые популярные запросы на перевод в переводческих компаниях?

Основные запросы на перевод от потенциальных клиентов вот такие:

для бизнеса.

сайтов.

аудио роликов.

видео роликов.

Юридические.

Синхронные.

Последовательные.

документации.

технических документов.

Аутсорсинговые услуги по переводу.

паспортов.

рекламных текстов.

рекламных слоганов.

Нотариальные.

Переводы тендерных предложений и документации.

контрактов.

Нострификация.

Транскреация.

Юридическая легализация переводов.

Медицинские переводы.

Справки о несудимости.

Биологические переводы.

Финансовые переводы.

Апостилирование документов.

Художественные переводы.

И это далеко не все.

Как определяется стоимость переводов?

Есть несколько самых важных факторов, которые влияют на ценообразование финальной стоимости проекта заказчика:

Тематика работы. Сложность и количество узкоспециализированных терминов. Количество слов, страниц или символов перевода. Сложность исходного формата файла. Срочность работы или сколько у переводчика есть реального времени для перевода.

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