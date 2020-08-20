Как должна быть устроена работа профессионального бюро переводов?®

Работа переводческой компании должна быть четко структурированной и регламентированной. Только тогда заказчики переводов будут чувствовать серьезность подхода сотрудников к своим проектам.
Все переводчики не обязательно должны числиться в штате, они без проблем могут быть и фрилансерами, но главное — проверенными фрилансерами, подтвердившими свои знания, сделанными тестовыми заданиями. Кроме того, абсолютно все сотрудники переводческих компаний (от бухгалтеров, до редакторов) должны быть всегда готовыми предоставить работодателям и заказчикам документы, подтверждающие их профильное образование и квалификационный уровень. Такими документами принято считать диплом из университета о высшем образовании и все дополнения к диплому, которые есть.
Как должна быть организована работа в переводческом бюро?
Если подытожить, то самая правильная и продуманная схема принятия заказа в работу должна выглядеть вот так:
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Знакомство с клиентом и подробное обсуждение его технического задания.
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Подготовка нужных для проекта специалистов и организация рабочего собрания.
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Запуск проекта — переводчики обрабатывают текст.
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Редактор проверяет все написанное на грамматические, пунктуационные и всевозможные смысловые ошибки.
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Дальше текст переходит к корректору, который еще раз проверяет все ошибки (финальная вычитка) и просматривает или текст переводчика полностью соответствует техническому заданию и исходному оригиналу заказчика.
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Переведенный файл (файлы) высылаются заказчику для его дальнейшего одобрения.
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Заказчик говорит свое решение: все ли его устраивает или есть моменты, которые он хочет дополнительно подкорректировать или изменить.
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Если есть правки от клиента, то они повторно должны быть внесенными переводчиком в оговоренные с клиентом сроки. Затем исправленный текст снова (и даже еще тщательней) проходит все этапы редактуры и корректуры.
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Когда заказчик принимает качество переведенного текста, тогда заказ можно закрывать.
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При необходимости, текст (и его отсканированную копию) можно отправить нотариальное утверждение печатью, подтверждающей его правильность, соответствие оригинальному тексту и законность.
Какие самые популярные запросы на перевод в переводческих компаниях?
Основные запросы на перевод от потенциальных клиентов вот такие:
-
для бизнеса.
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сайтов.
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аудио роликов.
-
видео роликов.
-
Юридические.
-
Синхронные.
-
Последовательные.
-
документации.
-
технических документов.
-
Аутсорсинговые услуги по переводу.
-
паспортов.
-
рекламных текстов.
-
рекламных слоганов.
-
Нотариальные.
-
Переводы тендерных предложений и документации.
-
контрактов.
-
Нострификация.
-
Транскреация.
-
Юридическая легализация переводов.
-
Медицинские переводы.
-
Справки о несудимости.
-
Биологические переводы.
-
Финансовые переводы.
-
Апостилирование документов.
-
Художественные переводы.
И это далеко не все.
Как определяется стоимость переводов?
Есть несколько самых важных факторов, которые влияют на ценообразование финальной стоимости проекта заказчика:
-
Тематика работы.
-
Сложность и количество узкоспециализированных терминов.
-
Количество слов, страниц или символов перевода.
-
Сложность исходного формата файла.
-
Срочность работы или сколько у переводчика есть реального времени для перевода.
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