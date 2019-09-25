Как дорожники и "ХТС" создают пробки в городе

Дорожники ремонтируют пути на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко. Часть дороги перекрыта, поэтому вокруг метро Киевская образуется огромная пробка.

Еле выезжает из потока машин водитель Павел Жила. Мужчина возмущается - все лето в городе ничего не делали, а тут решили начать ремонт на всех магистральных дорогах сразу.

Павел Жила, водитель

Очень недоволен состоянием именно активным проведением ремонтных работ с начала месяца. Многие автомобилисты вернулись из отпусков, пошли дети в школу, студенты - в ВУЗы. То есть количество транспортных средств увеличилось на дорогах, и в городе происходит просто транспортный коллапс.

Пробки мешают не только Павлу - водитель Василий Чернов с высоты собственного опыта дает советы другим автомобилистам. Советует, прежде всего, раньше вставать и избегать перекрытых Плехановской и Московского проспекта.

Василий Чернов, водитель

Дороги сейчас вроде и расширяют, но машин больше не становится. Многие – ну, вот я стал вставать на 20 минут раньше, потому что утром, допустим, Московский проспект, Плехановская - на начале Плехановской ремонтируют мост, на Балашовке - там можно попасть в пробку

Кто-то пробку вокруг "Киевской" пытается объехать дворами и выезжает на спуск Веснина. Но там - тоже ремонт и тоже стоят машины.

Дмитрий Шевцов как раз проехал пробку и требует от автодорожников поскорее все отремонтировать, а полицейских просит заняться регулированием движения на сложных участках.

Дмитрий Шевцов, водитель

Все из-за рельс, из-за этих ремонтов, они ведь все одновременно начали все перекрестки ремонтировать, и понятно, что в радиусе двух километров образуется пробка. Все очень просто. Во-первых, надо все отремонтировать, во-вторых, если такая проблема существует, то полицейские должны все это время регулировать движение, чего они не делают, почему -то

На вопрос о том, почему такие интенсивные работы начали именно сейчас - осенью, в Департаменте не отвечают уже почти неделю.

А пока для тем, кто все же смог добраться до центра города, сюрприз подготовили уже "Теплосети" - они ремонтируют магистраль на улице Свободы, поэтому движение ограничено и там. Здесь не то, чтобы пробка, но длинная тянучка на несколько улиц, жалуются водители.

Сергей Дмитров, водитель

Ну, конечно, люди жалуются, подъездных и объездных дорог нет, неудобно объезжать, вот везде и пробки.

Вадим Семенко, водитель

Ну, вот чего - перекрыли улицу с очень интенсивным движением, а машин, вы сами видите - вон тянучка какая. Пробок вроде и нет, но тянучка - вот на этих улицах все машинами забито.

Однако в «Теплосетях» объяснить, что это срочный ремонт или такие же, как и у дорожников, не выполненные летом плановые работы, не могут - на телефонные звонки журналистов в пресс-службе предприятия не отвечали.