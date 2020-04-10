Как эффективно укрепить иммунитет с помощью витаминов?®

Иммунные механизмы организма являются главными стражниками здоровья. Поэтому так важно укреплять иммунитет с помощью правильного сбалансированного питания. Однако даже самый продуманный рацион не способен обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами, и здесь на помощь приходят специальные витаминно-минеральные комплексы, разработанные с учётом потребностей взрослого и детского организма.

Выбираем «правильные» аптечные витамины

Рынок биологически активных добавок и аптечных витаминно-минеральных комплексов изобилует разнообразием продукции для тех, кто хочет укрепить иммунитет. При этом предлагаются самые разные комплексы витаминов и микроэлементов как общеукрепляющего, так и специального действия. Можно купить и определённые витамины в отдельности. Например, на витамин б12 цена гораздо ниже, чем на полный комплекс витаминов группы B. В некоторых случаях необходимо восполнить недостаток какого-то одного или нескольких витаминов или микроэлементов, и тогда покупать комплексные продукты нет необходимости. Когда речь идёт о такой важной задаче, как укрепление иммунитета, стоит отдавать предпочтение комплексам, в которых основной упор делается на:

витамин А (ретинол);

витамин Е (токоферол);

витамин С (аскорбиновая кислота);

все витамины группы B.

Именно эти витамины делают самый значимый вклад в защитные силы организма и надёжно оберегают его от вирусных и иных заболеваний.

Оптимизируем рацион питания в период простуд

Межсезонье традиционно является сезоном простуд, когда вероятность заболеть гриппом или ОРВИ особенно высока. В это время совершенно необходимо поддержать организм и укрепить иммунитет не только правильно подобранными витаминными комплексами, но и оптимальным рационом питания. Иммунитет «любит» пищу растительного происхождения, которая особенно богата витаминами и микроэлементами. Однако некоторые бесценные для здоровья и крепкого иммунитета полезные вещества содержатся, преимущественно, в мясных и других продуктах. Например, трудно себе представить эффективное укрепление организма и защиту от болезней в период простуд без витамина B12 и других витаминов группы B, которые в самой большой концентрации содержатся в мясных продуктах. Поэтому правильное питание должно быть сбалансированным и богатым как растительной, так и животной пищей, а также обязательно содержать умеренное количество жиров животного происхождения (которые, кстати, необходимы для здоровья лёгких).

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