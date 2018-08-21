Как День города и День независимости отпразднуют в парке Горького

21 августа 2018 г. 15:54
140 просмотров

Праздничные концерты, приуроченные ко Дню города и Дню независимости Украины, пройдут 23 и 24 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Так, 23 августа на главной сцене парка выступят кавер-группа «Дебош» с ремейками знаменитых хитов и группа «On Stage». Также на День города коллектив «Prime Orchestra» подарит харьковчанам и гостям города симфоническое шоу «Мировые хиты». Начало концерта - в 20:00. 

На аллее у развлекательного центра все желающие смогут посмотреть фотовыставку «75-летию освобождения посвящается». Во Французском парке откроется фотовыставка «Лица Харькова», организованная при поддержке Посольства Франции в Украине. 

Также в этот день в Детском парке пройдет развлекательная программа «Страна чудес», а взрослые смогут принять участие в конкурсной программе «День флага», начало - в 14:30 у главной сцены. 

Завершится празднование Дня города дискотекой. 

24 августа парк Горького приглашает всех желающих отпраздновать День независимости Украины. Праздничная программа начнется в 13:00. В этот день на главной сцене выступят ансамбль народных инструментов «3+2», творческие  коллективы Харьковского района, лучшие танцоры харьковских школ сальсы. 

В 17:30 на главной сцене парка участник проекта «Голос країни» Антонио Гомез Круз и группа «Remol's Cover band» представят яркое шоу. 

В 20:00 перед гостями парка выступит украинский певец Артем Пивоваров, после концерта которого начнется дискотека современной украинской электронной музыки. 

На центральной аллее можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению глиняных свистулек и народных кукол-оберегов. Во Французском парке состоится вокальное выступление «Украинская душа» и концерт электроаккордеона «Украинские мотивы». 

Для маленьких гостей парка в 13:00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» начнется спортивно-развлекательный квест «Игры нации», победители которого получат призы. 

25 августа в парке пройдет праздничный концерт по случаю дня рождения парка Горького. Так, на центральной аллее пройдут развлекательная программа для детей «Однажды в сказке», конкурсы и мастер-классы. В 15:00 на главной сцене стартует праздничная программа. В частности, перед гостями парка выступят артисты цирковой студии «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», а также иллюзионист Дмитрий Мосин. 

В 18:00 начнется концерт украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort». 

В 18:45 по центральной аллее пройдет праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов. 300 человек вместе с ростовыми куклами, парковыми паровозиками прошагают к главной площади, где пройдет танцевальный флешмоб. 

Вечером на главной сцене наградят лучших сотрудников парка.

В 20:00 состоится концерт группы «Rumberos», после которого начнется праздничная дискотека. 

Праздничные мероприятия продолжатся и 25 августа.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.