Как День города и День независимости отпразднуют в парке Горького

Праздничные концерты, приуроченные ко Дню города и Дню независимости Украины, пройдут 23 и 24 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Так, 23 августа на главной сцене парка выступят кавер-группа «Дебош» с ремейками знаменитых хитов и группа «On Stage». Также на День города коллектив «Prime Orchestra» подарит харьковчанам и гостям города симфоническое шоу «Мировые хиты». Начало концерта - в 20:00.

На аллее у развлекательного центра все желающие смогут посмотреть фотовыставку «75-летию освобождения посвящается». Во Французском парке откроется фотовыставка «Лица Харькова», организованная при поддержке Посольства Франции в Украине.

Также в этот день в Детском парке пройдет развлекательная программа «Страна чудес», а взрослые смогут принять участие в конкурсной программе «День флага», начало - в 14:30 у главной сцены.

Завершится празднование Дня города дискотекой.

24 августа парк Горького приглашает всех желающих отпраздновать День независимости Украины. Праздничная программа начнется в 13:00. В этот день на главной сцене выступят ансамбль народных инструментов «3+2», творческие коллективы Харьковского района, лучшие танцоры харьковских школ сальсы.

В 17:30 на главной сцене парка участник проекта «Голос країни» Антонио Гомез Круз и группа «Remol's Cover band» представят яркое шоу.

В 20:00 перед гостями парка выступит украинский певец Артем Пивоваров, после концерта которого начнется дискотека современной украинской электронной музыки.

На центральной аллее можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению глиняных свистулек и народных кукол-оберегов. Во Французском парке состоится вокальное выступление «Украинская душа» и концерт электроаккордеона «Украинские мотивы».

Для маленьких гостей парка в 13:00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» начнется спортивно-развлекательный квест «Игры нации», победители которого получат призы.

25 августа в парке пройдет праздничный концерт по случаю дня рождения парка Горького. Так, на центральной аллее пройдут развлекательная программа для детей «Однажды в сказке», конкурсы и мастер-классы. В 15:00 на главной сцене стартует праздничная программа. В частности, перед гостями парка выступят артисты цирковой студии «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», а также иллюзионист Дмитрий Мосин.

В 18:00 начнется концерт украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort».

В 18:45 по центральной аллее пройдет праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов. 300 человек вместе с ростовыми куклами, парковыми паровозиками прошагают к главной площади, где пройдет танцевальный флешмоб.

Вечером на главной сцене наградят лучших сотрудников парка.

В 20:00 состоится концерт группы «Rumberos», после которого начнется праздничная дискотека.

Праздничные мероприятия продолжатся и 25 августа.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.