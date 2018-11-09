Как харьковские дорожники потратили беспрецедентную сумму на ремонт автомагистралей. Результат и ожидания

Сергей Пляка, первый заместитель начальника службы автодорог в Хар. области:

Так, жахіття, я згадав минулий рік - травень місяць. Коли їхав весільний ескорт і відірвало колесо. Зараз бачимо результат, від Харкова до Куп'янська, якщо раніше їхали чотири часа, то зараз за півтори години.

Трасса государственного значения М-26 Чугуев -Меловое. Отрезок, с ужасом вспоминает заместитель начальника автодорог Харьковского региона Сергей Пляка, оставил без колес не одну машину. Здесь не было ремонта более полувека. Ямы были такие, что одной запаской не обойдешься, признается Пляка. Сейчас новое покрытие, как многослойный пирог - хвастается дорожник. Было полностью восстановлено 28 километров трассы, то есть снимали все старое, клали новое и дважды закатали асфальтом.

Сергей Пляка, первый заместитель начальника службы автодорог в Хар. области:

Оце ділянка, де верхній шар асфальтобетону влаштований, щебнево-мастиковий асфальтобетон, він витримує навантаження, він витримує колінність, тобто не утворюється колія!

Пляка отчитывается, километр такой дороги стоил государству 15 миллионов гривен. Всего же за этот сезон харьковчане потратили более 2 миллиардов на дорожные работы, это в четыре раза больше, чем, например, в 2016 году. Ну и объемы выросли - восстановили более 200 километров, а это ключевые магистрали - Харков_Киев-Довжанский, Харьков-Ахтырка и Чугуев -Меловое. Основной подрядчик, который работал на самых запущенных участках, говорит капитальный ремонт сделан по всем европейским стандартам, с использованием новых технологий.

Сергей Пастух, начальник проектов Харьковского региона:

Найгірші ділянки були, можна сказати вони були непроїзні. Ми використовували основу, методом холодного ресайклінгу з додаванням нового матеріалу, потім один шар асфальтобетону, і верхній шар- ще маємо який в Україні використовується зовсім недавно, який відповідає всім нормам по довговічності.

А вот трасса «Харьков-Змиёв- Гороховатка» - здесь до Европу еще далеко. Еще весной местные активисты - ямы и выбоины здесь киевским тором мерили, и картофель в них сажали, чтобы привлечь внимание к проблемным участкам. Им это удалось, но восстановили лишь 14 километров из 132. Холода уже близко, а ямы остались - поэтому погнутые диски, и изуродованные колеса тоже остаются вместе с водителями.

Денис Козуб, местный активист м. Змиев:

Я могу сказать, что по нашей дороге теперь ехать можно ровно,а не зигзагами, как мы їздили, но сделали не так много как было обещано, было постелено только половину с капитального слоя. Они оставили очень много сюрпризов в виде глибоких ям, некоторых из них ребята сами залатывали,просто были случаи, когда по 10 машин стояли в ряд, меняли битые колеса..