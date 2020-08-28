Как харьковские школы готовятся к новому учебному году

Ольга работает учительницей младших классов уже 20 лет. Женщина говорит, работу свою очень любит, поэтому первое сентября всегда ждет с нетерпением. В этом году она станет «классной мамой» для 31 первоклашки. Чтобы обучение маленьких учеников в школе было безопасным, дети в классах будут сидеть за отдельными партами.

Ольга, учительница младших классов

Знайомі з першачками, вони дуже в мене гарні і батьки дуже приємні. Буде дистанція, як і належить бути, ми навчаемо дітей, як берегти своє здоров’я та берегти себе.

Изменения произошли не только в расстановке парт в классе: в новом учебном году младшие ученики не услышат звонков, ведь их уроки будут начинаться в разное время.

Сейчас составляется индивидуальный график уроков для каждого учителя, все это делается во избежание скопления детей.

А вот на полу кородоров можно увидеть цветные стрелочки, эти отметки расклеили для удобства детишек, они будут помогать ученикам избегать давки.

Директор гимназии Оксана Бугакова говорит: у учеников средних и старших классов уроки будут проходить по обычному графику. Но есть и нововведения.

Оксана Бугакова, директор гимназии №116

Учні 10-11 класів будуть навчатися змішано. Що це означає? Це означає, що у вівторок і пятницю учні не будуть приходити до школи. Вони будуть навчатися дистанційно, за графіком, розкладом уроків, за допомогою дистанційного звязку.

А вот на входе в заведение установлена ​​система бесконтактного контроля, она измеряет температуру и распознает лица. Вся информация об учениках и учителях занесена в единую базу гимназии, рассказывает директор. Поэтому если на территорию заведения попытается пройти посторонний человек - прибор оповестит об этом.

В случае, если у ребенка окажется повышенная температура, его отведут в отдельное помещение и сразу сообщат родителям.

Оксана Бугакова, директор гимназии №116

Підвищена температура 37,2 і похибки майже немає, тому що ми вимірювали і контактними термоментами, і вимірювали термометрами безконтактними, і за допомогою цього пристрою, хочу сказати, що розбіжностей ще не було.

На данный момент есть три различных системы бесконтактного контроля, которые испытываются в тестовом режиме.

Советник мэра по информационным технологиям Александр Попов говорит, что эта система лучше обычного бесконтактного термометра, ведь вся информация сразу поступает в базу гимназии.

Александр Попов, советник мэра по информационным технологиям

Мы ориентируемся в сумму 35 тысяч гривен. Она для нас как бы базовая, она может быть немножко меньше, немножко больше - в зависимости от производителя и от того, как устройство будет установлено - на стене, на стойке администратора, на своей стойке собственной, сколько проводов для нее нужно протянуть.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня сообщил, что учебный процесс в Украине начнется во всех учебных заведениях, кроме тех, которые находятся в регионе с «красным» уровнем опасности.

Харьков пока так же остается в «оранжевой» зоне: за последние сутки в области было зафиксировано 246 новых случаев заболевания, два человека умерли.