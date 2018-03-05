Как хитрая сахалинская норка выклянчила у рыбака улов (видео)

На Сахалине рыбак снял на видео норку, которая пришла к ним, чтобы полакомиться свежей рыбой.

За 4 дня видео набрало почти 200 тысяч просмотров.

Видео опубликовано на YouTube.

Зверек подбежал к мужчинам и попытался залезть в ведро с уловом, однако оно было закрыто.

"Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую", - сказал рыбак и снял крышку, после чего норка схватила рыбу и убежала.

Как сообщалось ранее, в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой.