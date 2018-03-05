Как хитрая сахалинская норка выклянчила у рыбака улов (видео)

05 марта 2018 г. 16:30
Источник: УНИАН
223 просмотра

На Сахалине рыбак снял на видео норку, которая пришла к ним, чтобы полакомиться свежей рыбой.

За 4 дня видео набрало почти 200 тысяч просмотров.

Видео опубликовано на YouTube.

Зверек подбежал к мужчинам и попытался залезть в ведро с уловом, однако оно было закрыто.

 "Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую", - сказал рыбак и снял крышку, после чего норка схватила рыбу и убежала.

Как сообщалось ранее, в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.