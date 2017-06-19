Как "Хитрый нос" помогает животным. В Харькове прошел необычный аукцион

Вещи через интернет Анна покупала очень редко, но для этого проекта сделала исключение. Об аукционе "Хитрый нос" она узнала из соцсетей и девушку привлекла возможность помочь животным, ведь все вырученные от этих продаж деньги перечислялись в приюты для больных и брошенных животных. А потом Аня и сама присоединилась к проекту и начала продавать ненужные ей вещи на этом аукционе. Сегодня в помощь животным, только благодаря ее усилиям уже поступило около четырех тысяч гривен. А самой первой ее покупкой через «Хитрый нос» была книга.

Анна Иващенко, участница аукциона

Это была книга для моего парня. Я купила ее у девочки из Харькова. Мы с ней встретились, и потом она у меня покупала книги и потом эту книгу я еще перепродала. В общем, несколько раз деньги пошли на помощь разным животным



Автор этого интернет-аукциона, харьковчанин Иван Поддубный. Проект стартовал в августе прошлого года в одной из социальных сетей, а сейчас у «Хитрого носа» уже 760 подписчиков.

Иван Поддубный, автор проекта«Хитрый нос»

Этот проект помогает животным и приютам. Он работает, как аукцион. Каждый может выставить свой лот, этот лот кто-то покупает, и все деньги идут на помощь животным, приютам и зоозащитным организациям

На сайте Хитрый нос можно найти самые разные товары, чаще всего это одежда и аксессуары, исключение составляют, так называемые, неэтичные вещи, это изделия из кожи и шерсти. Продавец сам назначает цену лота и определяет куда, конкретно, направятся вырученные деньги. Покупатели повышают цену и лот уходит к тому, чья ставка продержится пять суток. За десять месяцев на аукционе «Хитрый нос» было продано более трехсот вещей.

Иван Поддубный, автор проекта «Хитрый нос»

Самый дорогой лот. Это было украшение, это было кольцо. Оно стоило 560 гривен. А на втором месте было красное платье за 460 гривен.



Харьковчанка Ольга содержит приют для животных - инвалидов «Кошкино лукошко». Некоторые из ее питомцев попали под колеса машин, некоторые выпали из окон высотных домов или перенесли тяжелые заболевания. До появления аукциона лечение и содержание питомцев Ольга финансировала сама, плюс периодическая помощь сочувствующих. В основном деньги идут на оплату лечения пострадавших зверей в специальных клиниках. Теперь, говорит Ольга, средств конечно тоже не хватает, но «Хитрый нос» стал существенным подспорьем.

Ольга Тищенко, зоозащитница

Вот у нас кот Пончик, его оперировали, он попал под машину и лишился одной лапки. Его оперировали, и у нас был долг в клинике, большой долг. И нам был счет перечислен на тысячу с чем-то гривен и это пошло на оплату.

Аукцион «Хитрый нос» работает и сейчас и даже расширяет свое присутствие на другие платформы и любой желающий может здесь помочь животным и отследить поступление денег.