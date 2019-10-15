Как и где найти специалиста для разовых работ?®

Когда возникает необходимость в определенной услуге, мы всегда попадаем в легкий ступор. Если товар можно оценить заранее, то качество услуг можно определить только после того, как она была оказана. Поэтому и найти специалиста всегда сложно: по сути, вы покупаете кота в мешке, веря только рекламному объявлению. Но есть место, где все мастера – проверенные. Если вам нужна хорошо выполненная работа в Харькове – заходите на сайт Kabanchik.ua.

Только проверенные специалисты

На сайте «Кабанчик» все исполнители проходят тщательную модерацию. Если заказчику достаточно указать номер мобильного, то исполнитель отправляет администраторам личные данные (копию паспорта). Эта информация доступна только модератором, но такая проверка позволяет сразу отсеять мошенников. Естественно, зарегистрироваться исполнитель может только один раз.

Второй фильтр – это комментарии об исполнителях. Оставить отзыв можно только если вы действительно сотрудничали с тем или иным специалистом (или договорились о сотрудничестве, но что-то сорвалось по вине одной из сторон). Поэтому все комментарии – реальные, накрутка отзывов исключена. При этом отзывы не проходят модерацию – как заказчик написал, так и есть.

Вы можете поручить задание исполнителю напрямую или выставить задачу на общий аукцион, а затем выбрать из заявок мастера, который вам приглянулся или у которого самый высокий рейтинг. Обязательно просматривайте отзывы и обращайте внимание, в какой категории они написаны – великолепный специалист по пошиву одежды едва ли справиться с ремонтом авто (хотя могут быть и исключения).

Рассмотрим на примере. Вам нужно сделать ремонт крыши, и вы создаете задачку на Kabanchik.ua. на вашу заявку отозвались два исполнителя. У одного всего 5 отзывов, но именно в этой сфере, по аналогичным задачам, и с рейтингом 100%. У другого 65 отзывов, но они – в категории курьерской доставки.

Все мастера – на одном сайте

На «Кабанчике» однотипные задачи группируются в категории и подкатегории – так заказчику и исполнителю проще найти друг друга. Всего таких категорий 20. Это услуги домашних мастеров, строительство, ремонт квартир, клининговые услуги, бытовые услуги, работа в интернете для копирайтеров, дизайнеров, разработчиков сайтов и приложений, ремонт бытовой техники, автомобилей, мебели.

Вам нужно просто найти подходящую рубрику и создать в ней объявление. Это может быть несколько задач в разных категориях. Например, если вам нужны разнорабочие в Харькове, на Kabanchik.ua вы оставляете заявку в рубрике «Строительные работы», а сантехники находятся в «Домашнем мастере». С «Кабанчиком» вы найдете квалифицированных специалистов по штукатурно-отделочным работам, токаря, электрике, грузоперевозкам, няню или сиделку, бухгалтера, инструктора по вождению, швею. Каждый из них – отличный мастер в своем деле, можете не сомневаться!

Быстрый поиск и незамедлительное исполнение

Обычно нужный исполнитель находится буквально через несколько минут после оставленной заявки. В задаче вы обязательно указываете, когда нужно выполнить работу. Это может быть срочный заказ (выполнить сразу же) или через неделю, но вы хотите решить вопрос с поиском мастера сейчас. Исполнитель заинтересован приехать и сделать все вовремя: пунктуальность – один из элементов оценки работы мастера, а они дорожат своим рейтингом.

Ресурс подскажет вам, сколько будет стоить та или иная услуга – вам не нужно тратить время на анализ рынка. Цену вы выставляете самостоятельно. Но чтобы заинтересовать хороших мастеров, выставляйте среднюю стоимость или чуть выше.

С сервисом «Кабанчик» вы будете решать ваши проблемы быстро и эффективно!