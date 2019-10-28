 

Как и где оформить справку на временное проживание и другие документы ®

28 октября 2019 г. 16:13
Автор: Виталий Лабскир
27 просмотров

Всегда профессионально и оперативно и при этом вежливо. Так работают с клиентами в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" государственного предприятия "Документ". Одной из услуг, которую можно здесь заказать, является получение справки на временное проживание.

Анастасия Шаповаленко, инспектор:

Іноземні громадяни можуть скористуватися послугою оформлення посвідки на тимчасове проживання у разі працелаштування, навчання, волонтерства, воз'єднання сімї та у інших випадках. Термін оформлення посвідки складає 15 робочих днів.

Вообще же "Паспортный сервис" предоставляет кроме справок на временное и постоянное проживание еще широкий спектр услуг, в частности оформление загранпаспорта, оформление внутреннего паспорта в форме ID-карты, регистрации брака за сутки, а также сопутствующие услуги: оформление справки об отсутствии или наличии судимости , медицинское страхование для выезжающих за границу и апостилирование документов.

Наталья, медсестра:

Мы приехали с неподконтрольной территории - из города Горловка, чтоб сделать мне и ребенку заграничный паспорт. Мы очень довольны сервисом и комфортом, которым нас здесь окружили и обаяли. Спасибо большое.

И еще следует добавить, что оформить документы в "Паспортном сервисе" можно не только в офисе, но и заказав выездную услугу.

Видео: 

Как и где оформить справку на временное проживание и другие документы 28.10.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.