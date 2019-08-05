 

Как и где оформить загранпаспорт и другие документы ®

05 августа 2019 г. 17:05
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Если актуален вопрос оформления загранпаспорта или паспорта гражданина Украины, либо справки на постоянное или временное проживание для иностранцев, с решением поможет государственное предприятие «Документ».

Здесь - в центрах "Паспортного сервиса" предоставление этих услуг происходит профессионально и быстро. Это с удовольствием отмечают посетители.

Анна, студентка:

Я пришла сюда, чтобы получить загранпаспорт. Обслуживание здесь хорошее. Все очень быстро, на самом деле. Девочки очень приятные. Персонал отличный.

Альбина, менеджер:

Абсолютно все прошло очень легко. Это заняло минут 20 всего. Мы с большим удовольствием придем сюда когда-нибудь еще. Потому что все очень быстро, супер. Обслуживание идеальное. Девочки все очень приветливые.

Итак, на обслуживание одного клиента уходит не более 20-ти минут. При этом за день могут принять до пятисот посетителей. Следует отметить, что "Паспортный сервис" оказывает и сопутствующие услуги.

Валерия Яременко, старший инспектор "Паспортного сервиса":

Оформлення апостолів, оформлення довідки про відсутність, або наявність судимостей, поліс медичного страхування. Також зараз в нас є реєстрація шлюбу - подання документів на реєстрацію шлюбу.

Также "Паспортный сервис" предоставляет выездные услуги по оформлению документов. Для этого достаточно заказать услугу в удобное время и в удобное место.

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