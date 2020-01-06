Как и какую помощь оказывают освобожденным из плена РФ украинцам

Украинцам, вернувшимся домой из плена, необходимо восстановить документы и здоровье. Сейчас они проходят обследование здоровья, у многих проблемы с зубами и сердцем, с ними также работают психологи, заявили в Минветеранов.

Освобожденные из плена украинцы в первую очередь нуждаются в восстановлении здоровья и документов. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов в понедельник, 6 января.

"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и остальное. Это нужно, в том числе, и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им сто тысяч гривень материальной помощи", - заявил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

Освобожденные также нуждаются в медпомощи. По результатам обследований принимается решение о предоставлении той или иной помощи.

Работники Минветеранов ежедневно посещают освобожденных 29 декабря, которые были доставлены в Киев и размещены в клинической больнице Феофания. Они совместно с привлеченными специалистами предоставляют необходимые услуги и консультации.

"В первую очередь освобожденным из плена нужно стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов относительно их содействия. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств", - отметила советница главы Минветеранов по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

С освобожденными людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны Лесная Поляна Ксения Возницына.

Как известно, 29 декабря по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

В МИД Украины заявили, что сто украинцев остаются в российских тюрьмах. Внешнеполитическое ведомство Украины призвало международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские заключенные.