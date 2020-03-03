Как избавиться от женских интимных проблем ®

Роды, стрессы, контрацептивы, тампоны, болезни и возрастные изменения проявляются не только на лице. Интимные женские зоны также подвержены старению. Дефицит коллагена в зоне влагалиoа приводит к истончению стенок, повышенной сухости и дискомфорту. Клиника лазерной косметологии и хирургии Gold Laser представляет лазерное вагинальное омоложение – безопасный безоперационный способ вернуть женщине комфорт в интимной сфере.

Процедура позволяет за несколько минут:

восстановить чувствительность интимной зоны и качество секса;

избавиться от недержания мочи и хронического дисбактериоза;

забыть о сухости и раздражении половых органов.

Основные показания для процедуры

сухость слизистой оболочки, вызванная гормональными нарушениями и естественным старением организма;

растяжка тканей во время родов – при чрезмерном растяжении истончение ткани не восстанавливается и превращается в патологический процесс;

сниженный тонус стенок вагины, вызванный снижением клеточного синтеза мышечной ткани;

недержание мочи – симптом, свидетельствующий и возникновении одной из вышеперечисленных патологий;

дискомфорт во время полового акта, приводящий к семейным неурядицам и стрессам.

Сеанс лазерного вульвовагинального омоложения назначают после тщательной диагностики пациента и проверки на отсутствие противопоказаний. Женщины сдают общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, мазок, проходят УЗИ и консультации гинеколога и пластического хирурга.

У деликатной процедуры есть противопоказания:

беременность и кормление грудью;

наличие келоидных рубцов;

новообразования любой этиологии;

инфекции, травмы, эрозии шейки матки и влагалища.

Лазерное омоложение проводится амбулаторно, в гинекологическом кресле. Сама процедура безболезненная и не причиняет женщине никаких неприятных ощущений, кроме легкого покалывания. Во время сеанса манипула аппарата проводит обработку слизистой оболочки влагалища лазерным лучом. Воздействие лазера стимулирует естественный рост коллагеновых клеток и укрепление стенок вагины.

Вся процедура занимает в среднем 30-40 минут, после чего пациентка продолжает вести обычный образ жизни. Восстановление здорового состояния влагалища занимает приблизительно неделю. Ощутимый эффект женщины отмечают после первого сеанса. Для закрепления эффекта в отдельных ситуациях показаны повторные сеансы с интервалом в 1,5-2 месяца.