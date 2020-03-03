Как избавиться от женских интимных проблем ®

03 марта 2020 г. 15:29
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Роды, стрессы, контрацептивы, тампоны, болезни и возрастные изменения проявляются не только на лице. Интимные женские зоны также подвержены старению. Дефицит коллагена в зоне влагалиoа приводит к истончению стенок, повышенной сухости и дискомфорту. Клиника лазерной косметологии и хирургии Gold Laser представляет лазерное вагинальное омоложение – безопасный безоперационный способ вернуть женщине комфорт в интимной сфере.

Процедура позволяет за несколько минут:

  • восстановить чувствительность интимной зоны и качество секса;
  • избавиться от недержания мочи и хронического дисбактериоза;
  • забыть о сухости и раздражении половых органов.

Основные показания для процедуры

  • сухость слизистой оболочки, вызванная гормональными нарушениями и естественным старением организма;
  • растяжка тканей во время родов – при чрезмерном растяжении истончение ткани не восстанавливается и превращается в патологический процесс;
  • сниженный тонус стенок вагины, вызванный снижением клеточного синтеза мышечной ткани;
  • недержание мочи – симптом, свидетельствующий и возникновении одной из вышеперечисленных патологий;
  • дискомфорт во время полового акта, приводящий к семейным неурядицам и стрессам.

Сеанс лазерного вульвовагинального омоложения назначают после тщательной диагностики пациента и проверки на отсутствие противопоказаний. Женщины сдают общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, мазок, проходят УЗИ и консультации гинеколога и пластического хирурга.

У деликатной процедуры есть противопоказания:

  • беременность и кормление грудью;
  • наличие келоидных рубцов;
  • новообразования любой этиологии;
  • инфекции, травмы, эрозии шейки матки и влагалища.

Лазерное омоложение проводится амбулаторно, в гинекологическом кресле. Сама процедура безболезненная и не причиняет женщине никаких неприятных ощущений, кроме легкого покалывания. Во время сеанса манипула аппарата проводит обработку слизистой оболочки влагалища лазерным лучом. Воздействие лазера стимулирует естественный рост коллагеновых клеток и укрепление стенок вагины.

Вся процедура занимает в среднем 30-40 минут, после чего пациентка продолжает вести обычный образ жизни. Восстановление здорового состояния влагалища занимает приблизительно неделю. Ощутимый эффект женщины отмечают после первого сеанса. Для закрепления эффекта в отдельных ситуациях показаны повторные сеансы с интервалом в 1,5-2 месяца.

 

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