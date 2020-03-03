Как избавиться от женских интимных проблем ®

Роды, стрессы, контрацептивы, тампоны, болезни и возрастные изменения проявляются не только на лице. Интимные женские зоны также подвержены старению. Дефицит коллагена в зоне влагалиoа приводит к истончению стенок, повышенной сухости и дискомфорту. Клиника лазерной косметологии и хирургии Gold Laser представляет лазерное вагинальное омоложение – безопасный безоперационный способ вернуть женщине комфорт в интимной сфере.
Процедура позволяет за несколько минут:
Основные показания для процедуры
Сеанс лазерного вульвовагинального омоложения назначают после тщательной диагностики пациента и проверки на отсутствие противопоказаний. Женщины сдают общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, мазок, проходят УЗИ и консультации гинеколога и пластического хирурга.
У деликатной процедуры есть противопоказания:
Лазерное омоложение проводится амбулаторно, в гинекологическом кресле. Сама процедура безболезненная и не причиняет женщине никаких неприятных ощущений, кроме легкого покалывания. Во время сеанса манипула аппарата проводит обработку слизистой оболочки влагалища лазерным лучом. Воздействие лазера стимулирует естественный рост коллагеновых клеток и укрепление стенок вагины.
Вся процедура занимает в среднем 30-40 минут, после чего пациентка продолжает вести обычный образ жизни. Восстановление здорового состояния влагалища занимает приблизительно неделю. Ощутимый эффект женщины отмечают после первого сеанса. Для закрепления эффекта в отдельных ситуациях показаны повторные сеансы с интервалом в 1,5-2 месяца.