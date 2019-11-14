Как избирали меру пресечения полицейскому, стрелявшему в метро: подробности из зала суда

В суде полицейский Андрей Кобцев ведет себя очень тихо и даже стыдливо. Сначала скрывает лицо капюшоном, потом пытается избежать каких-либо комментариев, полностью полагаясь на адвоката.

Андрей Кобцев, подозреваемый

Я вам вже відповів, наразі жодних коментарів, та здійснив 3-4 одиночних постріли

Последнее ночное дежурство подозреваемого на станции метро "Научная" наделало немалого шума. Около 2 часов ночи полицейский сообщил в дежурную часть, что на перроне он увидел посторонних, и ему нужна помощь. На место выехал наряд патрульной полиции «ТОР» и руководство сектора отдела полиции в метрополитене.

Однако, когда спецназовцы прибыли к полицейскому, затребовавшему помощь, закрылся в комнате полиции на станции и вел себя неадекватно. Впрочем, после общения с коллегами все-таки вышел и отправился к балкону, а затем неожиданно совершил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия и личного оружия в направлении правоохранителей.

Впрочем, ни в кого не попал и был оперативно задержан.

Теперь мужчину подозревают по статье 348 УК Украины - "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", по которой ему грозит от 9 до 15 лет, или даже пожизненное заключение. Учитывая тяжесть преступления, а также то, что подозреваемый, по мнению прокурора, может скрываться от правосудия и влиять на следствие, используя связи в полиции, в качестве меры пресечения было предложено содержание под стражей.

Михаил Жорняк, прокурор

Незважаючи на повідомлення представників роти ТОР щодо свого статусу правоохоронців, ігноруючи їх вимоги, маючи зброю, підбіг до працівника полції

Адвокат Людмила Дробчак отметила, что эта статья предусматривает наличие умысла, тогда как Андрей был в неадекватном, по словам свидетелей, состоянии. Защитник также отметила, что ее подзащитный добровольно бросил пистолеты, а не расстрелял все пули.

Также она напомнила, что Андрей Кобцев - это именно тот полицейский, который в августе текущего года на станции метро «Масельского» задержал вооруженного ножом преступника, получив при этом ранение. И был награжден руководством.

По словам адвоката, парень не прошел реабилитацию после выздоровления, а продолжил работать в обычном режиме и недавно перенес бронхит и пневмонию. Поэтому был вынужден принимать лекарства от кашля, которые могли вызвать галлюцинации.

Вот только в суде не было сказано, что препараты, которые принимал Кобцев, являются наиболее популярными аптечными наркотиками, и которые должны продаваться по рецепту, но часто встречаются в свободном доступе.

Людмила Дробчак, адвокат

Він його дійсно вживав, адже після бронхиту у нього проблеми з відкашлюванням. Кодтерпин - побічні реакції: галюцінації, депресія, кошмарні відіння, тобто з огляду на зазначення дійсно могло бути передозування зазначенними препаратами

При этом защита настаивала, что подозреваемый не будет скрываться от следствия, а в СИЗО ему не место, ведь там держат человека, которого он задержал на станции Масельского, и который также обвиняется по статье 348 УК Украины.

В качестве меры пресечения для своего подзащитного адвокат попросила круглосуточный домашний арест с ношением браслета. Однако суд предложение защиты не принял и отправил подозреваемого под стражу на 60 суток.