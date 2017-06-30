Как кввесты спасают харьковских подростков от наркотиков

30 июня 2017 г. 17:52
Автор: Александр Ронжеренко
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Подростки разбились на пять команд, по шесть человек. Их задача - добежать до контрольных точек и выполнить тематические задания на каждой из них. Задания разноплановые, но все соответствуют общей теме квеста - здоровый образ жизни. После торжественного открытия и краткого инструктажа, участникам был дан старт и все сразу отправились к первой точке.

Есть более значимые ценности, чем наркотики, алкоголь и сигареты, и своим участием мы поддерживаем здоровый образ жизни, говорит пятнадцатилетняя Мальва.

Мальва, участница

Я пришла привлечь молодежь к здоровому образу жизни и чтобы они понимали, и правильно расставляли ценности в своей жизни. Людей близких повыше, а, там, курить, пить вообще ненужно.
 

Организаторы считают, что таким способом они могут привлечь внимание общественности к такой проблеме, как подростковая наркомания и по окончанию мероприятия, участники будут относиться сознательнее к своей жизни и здоровью.

Константин Ключарёв, организатор квеста

Мы хотим, чтобы после этого тематического квеста, подростки более ответственно относились к своему здоровью. Чтобы подростки больше узнали о своих правах, чтобы получили больше позитива и хорошего настроения.

Во время мероприятия на территории парка работала амбулатория, где каждый желающий мог бесплатно провериться на наличие ВИЧ-инфекции.

 

Видео: 

Kvest Stager avi

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