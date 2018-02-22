Как не попасться на удочку мошенников: что харьковские правоохранители советуют харьковчанам

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После такого сообщения многие граждане соглашались заплатить налог за якобы выигранную машину, чем и пользовались злоумышленники. После задержания одной из таких групп правоохранители провели 11 обысков в Донецкой, Одесской и, собственно, Харьковской областях, изъяв наличные, сим-карты, ноутбуки и другое оборудование.

Впрочем, до сих пор на свободе остаются многие коллеги задержанных.

Так, отчитываются в управлении уголовного розыска, за прошлый год в регионе зарегистрировано две тысячи триста обращений по факту мошенничества.

Кроме розыгрышей несуществующих автомобилей граждане перечисляли мошенникам деньги за якобы задержанных полицией родственников, и даже охотно сообщали банковские реквизиты.

С начала года обращений от обманутых людей поступило уже около полутысячи. Поэтому правоохранители пытаются внедрить действенный механизм сотрудничества с операторами мобильной связи и банковскими учреждениями.

Валерий Горбунов, нач. отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской обл.

Мы просим их блокировать эти телефоны. Хотя бы просто выключить их даже на некоторое время. Им уже сложнее будет, во-первых, совершать это преступление, во-вторых, человек, который придет его разблокировать к оператору, уже заявит о своих данных и так далее. Но пока что мы не услышали позитивного ответа от оператора. Бывает, что преступники перечисляют денежные средства, просят потерпевших перечислять денежные средства на свои там карточки банковские. И банки в данном случае идут на встречу, несмотря ни на что. Блокируют эти банковские карты до решения вопросов

Еще одной распространенной выходкой мошенников остаются операции с недвижимостью, услуги сдачи квартир в аренду псевдо-риелторами - подобную деятельность нескольких офисов в центре Харькове неоднократно освещали и новости АТН.

Екатерина Посмитюха, студентка

Хотела арендовать квартиру у метро Спортивная. Квартира стоит две с половиной тысячи - гостинка. С подругой мы пришли в офис. Нас встретили. Дали прочитать договор об аренде квартиры. Когда мы попросили её написать расписку, она начала заполнять договор. Передали деньги. Она пересчитала. Сразу вызвала охрану.

Валерий Горбунов, нач. отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской обл.

Это так называемые ФОПы. Их достаточное количество на территории города и области. Действительно, при составлении договора сами пострадавшие, их можно назвать даже потерпевшими, ну невнимательно читают сами условия договора. Там действительно прописано о том, что им предоставляют только лишь информационные услуги. Об этом позаботились сами скажем так эти правонарушители, которые собирают деньги, но грубо говорят подкопаться к этому и доказать вину очень сложно

Впрочем, добавляет Горбунов, сотрудники полиции таки смогли закрыть одну подобную контору.

И все же правоохранители просят граждан быть более внимательными. Особенно в интернет- пространстве.

Дмитрий Карпизин, заместитель начальника отдела Слобожанского управления киберполиции Департамента киберполиции Нацполиции Украины

Сайты, на которых вы расплачиваетесь, да, там, используйте сайты с историей, известные сайты. Иногда преступники делают фишинговые сайты, которые очень похоже на реальные сайты, там такие как платежи Visa и MasterCard, да, которые используют. Достаточно изменить одну букву в названии сайта, и это уже будет совершенно другой сайт, другой домен и другие люди уже будут этим управлять. Поэтому очень внимательно

Что же касается сбора пожертвований с использованием ящиков-копилок, а в последнее время сборщиков средств в подземке стало больше, то, констатируют правоохранители, у них нет законных оснований задерживать этих лиц.

Валерий Горбунов, нач. отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской обл.

Мы связались с этими больными детьми их родственниками, действительно, им деньги перечислялись какие-то. Не в той сумме, естественно, мы понимаем, что большая часть оседает в карманах, не знаю где там... у этих граждан , которые занимаются таким бизнесом. Но тут нужно исходить из того, что нет преступления из того что нет заявителя, то есть нет потерпевших по данному виду деятельности. Гражданин, который отдает 20 гривен, даже 100 и может, больше, он не считает себя пострадавшим. Он добровольно это отдает

Поэтому, эксперты советуют перевести деньги по реквизитам карточки родителей больного ребенка, чтобы "не кормить" ещё и представителей какого-то фонда.