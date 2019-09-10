Как не стать жертвой воров?

С каждым годом криминогенная ситуация в Харькове ухудшается. По официальной информации, отмечает директор охранной компании «Кратос» Иван Местечкин, ежедневно происходит до 30 краж. К сожалению, большинство клиентов обращаются в охранную компанию уже после того, как стали жертвами воров. А имея множество наград и положительных отзывов, в «Кратос» уверяют, безопасность — это просто, быстро и главное доступно.

Иван Местечкин, директор охранной компании «Кратос»

Мы показываем, что безопасность — это очень просто на всех этапах взаимодействия с клиентом. Например, достаточно просто оставить заявку на сайте Кратос ua и в течении очень краткого периода, минуты с вами свяжется оператор, установит все детали, которые необходимы для того, чтобы сделать вам систему охраны и обезопасить вообще жилище или бизнес, и вы уже под охранной в течении часа.

Переняв европейский опыт «Кратос» имеет партнерскую автосеть, благодаря чему у охранной компании есть 34 авто для максимально быстрого реагирования. Так группа будет на месте срабатывания датчиков уже через 5 минут в любом районе Харькова.